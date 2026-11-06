AthensCon 2026: Η pop culture έχει το δικό της σημείο συνάντησης!

Το AthensCon, η μεγαλύτερη διοργάνωση κόμικς και pop culture στην Ελλάδα, επιστρέφει για 10η χρονιά, στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στο Κλειστό Στάδιο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Για τρεις ημέρες, το στάδιο γίνεται το σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν τα comics, το anime, τον κινηματογράφο, τις τηλεοπτικές σειρές, τα video games, το cosplay και κάθε έκφραση της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Τρεις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φαντασία και αμέτρητες αφορμές για να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο, να συναντήσεις τους δημιουργούς που θαυμάζεις και να μοιραστείς την αγάπη σου για τους κόσμους που σε εμπνέουν. Διεθνείς καλεσμένοι, καλλιτεχνικές δημιουργίες, cosplay, επιτραπέζια παιχνίδια, ομιλίες, εργαστήρια και ξεχωριστές δράσεις συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα για fans κάθε ηλικίας.

Με πάνω από 34.000 επισκέπτες το 2025, το AthensCon συνεχίζει να μεγαλώνει, φέρνοντας κοντά μια κοινότητα που εξελίσσεται, δημιουργεί και μοιράζεται τα ίδια ενδιαφέροντα. Γιατί η pop culture δεν είναι απλώς ψυχαγωγία. Είναι οι ιστορίες που αγαπάμε, οι χαρακτήρες που μας εμπνέουν, οι κόσμοι στους οποίους επιστρέφουμε και οι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να τους μοιραστούμε.

113 Έλληνες καλλιτέχνες στο Artist Alley

Το Artist Alley φιλοξενεί φέτος 113 Έλληνες καλλιτέχνες: καταξιωμένους δημιουργούς, αλλά και ανερχόμενα ταλέντα που παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο κοινό. Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους καλλιτέχνες, να ανακαλύψουν πρωτότυπα έργα, να συνομιλήσουν μαζί τους και να αποκτήσουν δημιουργίες με προσωπικές υπογραφές.

Οι διεθνείς καλεσμένοι του AthensCon 2026

Από τη Marvel και τη DC μέχρι το anime, τη Disney, το Hollywood και τον κόσμο του gaming, το AthensCon 2026 υποδέχεται δημιουργούς και καλλιτέχνες με ξεχωριστή παρουσία στη διεθνή pop culture σκηνή. Οι φετινοί καλεσμένοι έρχονται από διαφορετικούς δημιουργικούς κόσμους, με κοινό σημείο τις ιστορίες, τους χαρακτήρες και τα έργα που έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.

Γνωρίστε από κοντά τους Jesús Merino, Pasqual Ferry, Fabian Nicieza, Steve Epting, Elena Casagrande, Carlo Barberi, Satoshi Shiki, Enrico Faccini, τους ηθοποιούς Tricia Helfer και Manu Bennett αλλά και την Kamui Cosplay.

Jesús Merino Από τον Superman και τη Wonder Woman στον Conan the Barbarian

Ο Jesús Merino είναι ένας από τους σημαντικούς Ισπανούς δημιουργούς κόμικς, με περισσότερα από είκοσι χρόνια διεθνούς πορείας στην αμερικανική βιομηχανία των comics. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους, όπως οι DC Comics, Marvel Comics, Image Comics και Dark Horse, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς τίτλους της ένατης τέχνης.

Ξεχώρισε αρχικά μέσα από τη συνεργασία του με τον καταξιωμένο συμπατριώτη του Carlos Pacheco, αναλαμβάνοντας το μελάνωμα σε σειρές όπως Avengers Forever, Fantastic Four, Superman και Green Lantern. Στη συνέχεια καθιερώθηκε και ως σχεδιαστής, υπογράφοντας σημαντικές δουλειές στα Justice Society of America, The Flash, Justice League, Wonder Woman και Teen Titans. Στις πιο πρόσφατες δημιουργίες του περιλαμβάνονται τα Joker Presents: A Puzzlebox, Waller vs. Wildstorm και Los Monstruos, ενώ σήμερα σχεδιάζει τις νέες περιπέτειες του θρυλικού Conan the Barbarian για τις Titan Comics και Heroic Signatures. Pasqual Ferry Από τον Superman στον Thor

Ο Pasqual Ferry, ένας από τους πιο ξεχωριστούς Ισπανούς κομικογράφους, έρχεται στο AthensCon 2026. Με διεθνή καριέρα και ένα ιδιαίτερο, αναγνωρίσιμο σχεδιαστικό ύφος, ξεκίνησε την πορεία του τη δεκαετία του '80 και σύντομα πέρασε στην αμερικανική σκηνή των comics, όπου συνεργάστηκε με δύο από τους εκδοτικούς οίκους που έχουν διαμορφώσει όσο λίγοι τον κόσμο των comics: τη Marvel και τη DC Comics.

Στην πολυετή διαδρομή του έχει δώσει τη δική του σχεδιαστική ματιά σε εμβληματικούς ήρωες, υπογράφοντας δουλειές σε σημαντικές σειρές όπως Superman, Thor, Doctor Strange και Fantastic Four. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες συνεργασίες του ξεχωρίζουν τα Spider-Man: Spider's Shadow και Namor: Conquered Shores. Παράλληλα, έχει αναπτύξει προσωπικά δημιουργικά projects, όπως τα Alice και Mr. Bulb. Για τη συνεισφορά του στην ένατη τέχνη έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Μεγάλο Βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κόμικς της Βαρκελώνης το 2008.

Fabian Nicieza Co-Creator of Deadpool

Ο Fabian Nicieza, συνδημιουργός του εμβληματικού Deadpool, είναι ένας από τους σημαντικότερους σεναριογράφους στην ιστορία των σύγχρονων comics. Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δημιουργικής πορείας και περισσότερα από 1.000 comics στο ενεργητικό του, έχει υπογράψει ιστορίες για μερικούς από τους πιο δημοφιλείς τίτλους της Marvel, μεταξύ των οποίων οι X-Men, X-Force, New Warriors, Cable, Gambit, Thunderbolts, Spider-Man και Avengers.

Πέρα από τη συγγραφή comics, έχει εργαστεί ως επιμελητής εκδόσεων, μυθιστοριογράφος και δημιουργός στον χώρο του animation και των video games, αφήνοντας ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στη διεθνή βιομηχανία της pop culture.

Carlo Barberi Marvel & DC Comics Artist

Ο Μεξικανός σχεδιαστής κόμικς Carlo Barberi έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο των comics, συνεργαζόμενος με δύο από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους του είδους, τη Marvel και τη DC. Ως penciller, inker και δημιουργός εξωφύλλων, έχει αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα σε δημοφιλείς σειρές και εμβληματικούς χαρακτήρες, όπως οι Spider-Man, Deadpool, Avengers, X-Men, Hulk, Superman, Batman και The Flash. Στο πλούσιο portfolio του περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή στο μεγάλο crossover project Spider-Geddon, καθώς και πολυάριθμα variant covers και ειδικές εκδόσεις.

Steve Epting The Artist Behind the Winter Soldier

Ο Αμερικανός σχεδιαστής κόμικς Steve Epting συγκαταλέγεται στους σημαντικούς δημιουργούς της σύγχρονης σκηνής των comics, με μια πορεία που ξεκινά το 1989 και περιλαμβάνει συνεργασίες με τη Marvel και τη DC. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη δουλειά του στο The Avengers, ενώ έχει υπογράψει τίτλους όπως X-Men, X-Factor, Superman και Aquaman.

Σημαντικό σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον σεναριογράφο Ed Brubaker στη σειρά Captain America, μέσα από την οποία συνδημιούργησαν τον Winter Soldier, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του σύμπαντος της Marvel. Μαζί δημιούργησαν επίσης τη σειρά κατασκοπείας Velvet για την Image Comics, ενώ ο Epting συνεργάστηκε και με τον Jonathan Hickman στο Fantastic Four. Το έργο του έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων το Eagle Award του 2007.

Enrico Faccini Disney Comics Artist & Writer

Ο Ιταλός δημιουργός Enrico Faccini αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της σύγχρονης ιταλικής παράδοσης των Disney comics. Από το 1989 συνεργάζεται με τη Disney, γράφοντας και σχεδιάζοντας ιστορίες για το ιστορικό περιοδικό Topolino, με πρωταγωνιστές αγαπημένους χαρακτήρες όπως ο Donald Duck και ο Paperoga. Το έργο του ξεχωρίζει για το ανατρεπτικό χιούμορ, τις σουρεαλιστικές καταστάσεις και τις απρόβλεπτες αφηγηματικές ανατροπές. Μαζί με τον σχεδιαστή Andrea Freccero δημιούργησε τον Timoteo Piccione, έναν ιδιαίτερο ανθρωπόμορφο περιστερά που έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2005. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Topolino d'Oro ως καλύτερος σεναριογράφος της χρονιάς.

Elena Casagrande Eisner Award-Winning Artist

Η Ιταλίδα σχεδιάστρια κόμικς Elena Casagrande έχει καταξιωθεί στη διεθνή σκηνή των comics μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους, όπως οι Marvel, DC, Image Comics και IDW Publishing. Από το ντεμπούτο της στην αμερικανική αγορά το 2006, έχει σχεδιάσει δημοφιλείς σειρές και εμβληματικούς χαρακτήρες, ανάμεσά τους οι Spider-Man, Batgirl, Catwoman και Wonder Woman, ενώ έχει εργαστεί και σε γνωστά franchises όπως τα Star Trek, Doctor Who και The X-Files. Σημαντικότερη στιγμή στην πορεία της υπήρξε η βράβευση της σειράς Black Widow με το Eisner Award Καλύτερης Νέας Σειράς το 2021. Το 2023 επιλέχθηκε στην ομάδα Marvel Stormbreakers, ενώ παράλληλα διδάσκει στη Scuola Romana del Fumetto.

Satoshi Shiki Manga Artist, Attack on Titan: Before the Fall

Ο Ιάπωνας mangaka και εικονογράφος Satoshi Shiki έχει διαγράψει μια δημιουργική πορεία άνω των τριών δεκαετιών, με έργα που ξεχωρίζουν για το δυναμικό σχέδιο και την έντονη αφηγηματική τους ταυτότητα. Στο προσωπικό του έργο περιλαμβάνονται γνωστές σειρές όπως τα Kamikaze, Riot, Daphne in the Brilliant Blue και XBlade. Στο διεθνές κοινό έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από το Attack on Titan: Before the Fall, την επίσημη manga διασκευή του prequel της δημοφιλούς σειράς Attack on Titan, που κυκλοφόρησε σε 17 τόμους. Έχει επίσης δημιουργήσει τη δική του εκδοχή του κλασικού The Legend of Dororo and Hyakkimaru, βασισμένου στο έργο του Osamu Tezuka.

Manu Bennett Από τον ατρόμητο Crixus του Spartacus στον Deathstroke

Με μια ξεχωριστή παρουσία σε παραγωγές δράσης, φαντασίας και περιπέτειας, ο Manu Bennett έχει καθιερωθεί ως ένας ηθοποιός που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες του σύγχρονου κινηματογραφικού και τηλεοπτικού θεάματος. Με καταγωγή Māori, γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία, έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του ατρόμητου μονομάχου Crixus στην επιτυχημένη σειρά Spartacus, τον οποίο ενσάρκωσε σε όλες τις σεζόν της σειράς. Παράλληλα, υποδύθηκε τον τρομερό αρχηγό των Orcs, Azog the Defiler, στην κινηματογραφική τριλογία The Hobbit του Peter Jackson, δίνοντας ζωή σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κακούς του κόσμου του Tolkien.

Οι φίλοι των comics τον γνωρίζουν από την εξαιρετική ερμηνεία του ως Slade Wilson / Deathstroke στο Arrow, ενώ οι λάτρεις της φαντασίας τον έχουν ξεχωρίσει ως Allanon στη σειρά The Shannara Chronicles. Στις σημαντικές συμμετοχές του περιλαμβάνονται επίσης οι παραγωγές Sinbad and the Minotaur, The Condemned, 30 Days of Night, Beta Test και Death Race 2050.

Yanick Paquette Ο δημιουργός πίσω από το Wonder Woman: Earth One

Ο Yanick Paquette είναι ένας από τους σημαντικότερους εικονογράφους της σύγχρονης σκηνής των comics με διεθνή παρουσία από το 1994 και σημαντικές συνεργασίες με τους Marvel Comics και DC Comics. Έδωσε τη δική του εντυπωσιακή, κινηματογραφική ματιά στη Wonder Woman: Earth One και έχει υπογράψει εμβληματικούς τίτλους, όπως τα Swamp Thing, Batman Incorporated και Ultimate X-Men, συνεργαζόμενος με κορυφαίους σεναριογράφους, μεταξύ των οποίων οι Grant Morrison και Alan Moore. Το ιδιαίτερο εικαστικό του ύφος και η εντυπωσιακή λεπτομέρεια της δουλειάς του έχουν αναγνωριστεί με το βραβείο Joe Shuster για τον Καλύτερο Καλλιτέχνη, ενώ έχει υπάρξει και υποψήφιος για το βραβείο Eisner.

Tricia Helfer Actress, Battlestar Galactica

Η Καναδή ηθοποιός και πρώην διεθνές μοντέλο Tricia Helfer έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Number Six στην πολυβραβευμένη σειρά επιστημονικής φαντασίας Battlestar Galactica (2004–2009), που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του είδους. Στη συνέχεια συμμετείχε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα Lucifer, Suits, Burn Notice και Van Helsing. Ιδιαίτερα αγαπητή και στον κόσμο του gaming, έχει δανείσει τη φωνή της σε εμβληματικούς χαρακτήρες, όπως η EDI στα Mass Effect 2 και Mass Effect 3, αλλά και η Sarah Kerrigan, η θρυλική Queen of Blades, στην τριλογία StarCraft II. Για την ερμηνεία της ως Kerrigan τιμήθηκε με το βραβείο Best Performance by a Human Female στα Spike Video Game Awards το 2010.

Kamui Cosplay International Cosplay Artist & Author

Η Kamui Cosplay, κατά κόσμον Svetlana Quindt, είναι Γερμανίδα δημιουργός cosplay, συγγραφέας και εκπαιδεύτρια, με ενεργή παρουσία στη διεθνή κοινότητα από το 2003. Μαζί με τον σύζυγό της Benni έχει αφιερώσει την επαγγελματική της πορεία στη δημιουργία εντυπωσιακών πανοπλιών, όπλων και props, ενώ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ως επίσημη προσκεκλημένη μεγάλων conventions. Έχει συγγράψει μια σειρά επιτυχημένων εκπαιδευτικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα The Book of Foam Armor, The Book of Worbla and Thermoplastics και Cosplay as a Business, μοιράζοντας τις γνώσεις και τις τεχνικές της με δημιουργούς σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τα βιβλία, τα εκπαιδευτικά βίντεο και τις συνεργασίες της με εταιρείες όπως οι Blizzard Entertainment, Intel και Twitch, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση και την εξέλιξη του σύγχρονου cosplay.

Περισσότερες πληροφορίες για τους φετινούς διεθνείς καλεσμένους του AthensCon θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.athenscon.gr/category/2026/

Old Spice: ένας ξεχωριστός guest στο AthensCon!

Το Old Spice είναι φέτος ο Platinum χορηγός του AthensCon και φέρνει μαζί του τον Skunk, τη χαρακτηριστική μασκότ του brand, που θα περιμένει τους επισκέπτες σε ένα ξεχωριστό περίπτερο. Μια ακόμη αφορμή για γνωριμίες, φωτογραφίες και fun στιγμές μέσα στο τριήμερο!

Το AthensCon τιμά τον Δημήτρη Πιατά

Συνεχίζοντας την παράδοση να τιμά ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα, το AthensCon βραβεύει φέτος τον σπουδαίο ηθοποιό Δημήτρη Πιατά. Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Δημήτρης Πιατάς έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ έχει δώσει τη φωνή του σε αγαπημένους χαρακτήρες μέσα από τη μεταγλώττιση. Με το ταλέντο και την πολυδιάστατη παρουσία του έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ψυχαγωγίας.

Ανακάλυψε, μάθε, παίξε: οι δράσεις του AthensCon

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του AthensCon θα φιλοξενηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου δωρεάν ομιλίες, εργαστήρια και ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων. Οι καλεσμένοι της διοργάνωσης θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων: από τα comics, το gaming και τον κινηματογράφο μέχρι το anime και τον κόσμο του φανταστικού σε όλες του τις μορφές.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών και να γνωρίσουν νέους τίτλους μέσα από παρουσιάσεις και επιδείξεις εξειδικευμένων gamemasters, στο πλαίσιο του πανελλήνιου διαγωνισμού με τίτλο «Επιτραπέζιο».

AthensCon Cosplay Championship 2026

Το 2026 ο διαγωνισμός cosplay του AthensCon κάνει το επόμενο βήμα και αποκτά διεθνή προσανατολισμό! Για πρώτη φορά, ο μεγάλος νικητής θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον Διαβαλκανικό Διαγωνισμό Cosplay του Urusai Con 2027. Το AthensCon Cosplay Championship θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, στις 17:00, με τρεις ξεχωριστούς κριτές που θα αναλάβουν να αξιολογήσουν τις συμμετοχές.

Συντονισμός και παρουσίαση: Εύα Κότσου a.k.a. Bullet Witch Cosplay

Για το AthensCon

Με έμπνευση από τα μεγάλα Comic-Con και τις διεθνείς διοργανώσεις που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και τα σύγχρονα hobbies, το AthensCon αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός του είδους του στην Ελλάδα. Είναι μια γιορτή αφιερωμένη σε όλες τις εκφράσεις της pop culture: τα comics, τον κινηματογράφο, τις τηλεοπτικές σειρές, τα video games, τα επιτραπέζια παιχνίδια, το cosplay και το φανταστικό.

Το AthensCon είναι πάνω απ' όλα μια κοινότητα. Ένας χώρος όπου fans, καλλιτέχνες, δημιουργοί και επισκέπτες συναντιούνται, ανταλλάσσουν ιδέες, ανακαλύπτουν νέες δημιουργίες και μοιράζονται όσα αγαπούν. Γιατί οι ιστορίες, οι χαρακτήρες και οι κόσμοι της pop culture δεν μένουν στις σελίδες, στις οθόνες ή στα παιχνίδια. Συνεχίζουν να ζουν μέσα από τους ανθρώπους που τους αγαπούν.

Όλα τα παραπάνω είναι μόνο ένα μέρος από όσα θα περιμένουν τους επισκέπτες στο AthensCon 2026.

Μην το χάσετε!

AthensCon 2026 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου Κλειστό Στάδιο Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do

Η πρόσβαση στον χώρο είναι εύκολη με αυτοκίνητο, τραμ και λεωφορείο, ενώ θα υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν parking.

Ακολουθήστε το AthensCon 2025 www.athenscon.gr | info@athenscon.gr Facebook | Instagram | TikTok | X (Twitter)

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Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ https://www.tickets.comicworld.gr/

Ζήστε την εμπειρία του AthensCon 2026 στο maximum! Κατεβάστε την εφαρμογή AthensCon app και ετοιμαστείτε για το απόλυτο AthensCon experience!