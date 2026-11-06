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Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη στα play off με Ισλανδία

Το «παρών» στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για τις δύο κρίσιμες «μάχες» με την Ισλανδία στα play off του Euro 2027 δίνει ο Χρήστος Μουζακίτης. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη στα play off με Ισλανδία
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Ο νεαρός χαφ της Χαλ θα βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» Κ21 στα ματς του Νοεμβρίου κόντρα στην Ισλανδία. Παράλληλα, στην εθνική επέστρεψαν οι Μπότης, Πολυκράτης και Κούτσιας, ενώ αντίθετα, εκτός έμειναν οι Τσομπανίδης, Κουτσογούλας, Χατσίδης και Αποστολάκης.

Αναλυτικά, οι κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Νικόλαος Νέστορας Μπότης (Pogon Szczecin), Θεόφιλος Κακαδιάρης (Αστέρας AKTOR).

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος (Nuremberg), Χρήστος Αλεξίου (ΑΕΚ), Δημήτριος Κεραμίτσης (Pogon Szczecin), Γεώργιος Μάριος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Πολυκράτης (Κηφισιά), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Noah James Allen (Chicago Fire), Μάριος Ταξιάρχης Φίλων (Λεβαδειακός).

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας (Ολυμπιακός), Σωτήριος Κοντούρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Djurgarden), Κωνσταντίνος Γκούμας (Λεβαδειακός), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναιτωλικός), Χρήστος Μουζακίτης (Hull City), Δημήτριος Καλοσκάμης (ΑΕΚ).

Επιθετικοί: Αντώνιος Παπακανέλλος (Αστέρας AKTOR), Γεώργιος Κούτσιας (Famalicao), Δημήτριος Ράλλης (Jagiellonia), Ανέστης Μύθου (ΠΑΟΚ), Γεώργιος Κυριόπουλος (Κηφισιά), Ιωάννης Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).

https://www.instagram.com/p/DfZVzhyIEgu/

Το πρώτο ματς της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ισλανδία θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου στις 15:00 στο Thróttarvöllur, ενώ η ρεβάνς έχει οριστεί για τις 16 του μηνός, στις 19:00 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

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Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη στα play off με Ισλανδία

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