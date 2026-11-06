Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα έβαλε γερές βάσεις για την 10η θέση - Αυξήθηκε κι άλλο η διαφορά από Τσεχία

Πολύτιμες αποδείχθηκαν οι νίκες του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (2-1) αλλά και το εντυπωσιακό «διπλό» του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά (2-0) για τη βαθμολογία της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA της τελευταίας πενταετίας και στη «μάχη» που δίνει για να τερματίσει τη σεζόν στη 10η θέση.

Με τα δύο αυτά θετικά αποτελέσματα, το ελληνικό ποδόσφαιρο έφτασε τους 47.612 βαθμούς, αυξάνοντας το προβάδισμά του από την 11η Τσεχία (46.325) και τη 12η Πολωνία (45.725).

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί ζωντανό τον μεγάλο στόχο της 10ης θέσης, καθώς εάν η Ελλάδα ολοκληρώσει τη σεζόν στη συγκεκριμένη θέση, ο πρωταθλητής της Super League θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2028/29.

Αναλυτικά η κατάταξη της UEFA:

9. Τουρκία 53.075 4/5

10. Ελλάδα 47.612 4/5

11. Τσεχία 46.325 4/5

12. Πολωνία 45.725 2/5

13. Νορβηγία 41.012 4/5

14. Δανία 40.806 4/4