· ΑΕΚ · Ολυμπιακός · ΟΦΗ · Παναθηναϊκός

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα έβαλε γερές βάσεις για την 10η θέση - Αυξήθηκε κι άλλο η διαφορά από Τσεχία

Αν η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στην 10η θέση ο πρωταθλητής της Super League θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2028/29.

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα έβαλε γερές βάσεις για την 10η θέση - Αυξήθηκε κι άλλο η διαφορά από Τσεχία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύτιμες αποδείχθηκαν οι νίκες του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (2-1) αλλά και το εντυπωσιακό «διπλό» του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά (2-0) για τη βαθμολογία της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA της τελευταίας πενταετίας και στη «μάχη» που δίνει για να τερματίσει τη σεζόν στη 10η θέση.

Με τα δύο αυτά θετικά αποτελέσματα, το ελληνικό ποδόσφαιρο έφτασε τους 47.612 βαθμούς, αυξάνοντας το προβάδισμά του από την 11η Τσεχία (46.325) και τη 12η Πολωνία (45.725).

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί ζωντανό τον μεγάλο στόχο της 10ης θέσης, καθώς εάν η Ελλάδα ολοκληρώσει τη σεζόν στη συγκεκριμένη θέση, ο πρωταθλητής της Super League θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2028/29.

Αναλυτικά η κατάταξη της UEFA:

9. Τουρκία 53.075 4/5

10. Ελλάδα 47.612 4/5

11. Τσεχία 46.325 4/5

12. Πολωνία 45.725 2/5

13. Νορβηγία 41.012 4/5

14. Δανία 40.806 4/4

COMMENTS
LATEST NEWS
14:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για την εκτός έδρας δοκιμασία με τον Ηρακλή

14:36 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Το εντυπωσιακό κορεό και η φοβερή ατμόσφαιρα στη Φιλαδέλφεια στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ

14:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ολλανδίας: Με δύο σημαντικές επιστροφές οι κλήσεις του Τσάβι ενόψει Ελλάδας

13:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση του χλοοτάπητα του ΟΑΚΑ με παρέμβαση Αλαφούζου

13:44 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep23: Νίκες για Παναθηναϊκο και ΟΦΗ, νέο τεστ για Ολυμπιακό και οι τελευταίες εξελίξεις

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα πεπραγμένα του Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ που «ανάγκασαν» τον Γιοβάνοβιτς να τον καλέσει στην Εθνική

13:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, αφιερωμένη στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ

13:11 ΣΠΟΡ

WWΕ: Ο Rock ετοιμάζεται για ένα ακόμα comeback και οι fans ανυπομονούν

12:57 SUPER LEAGUE

«Άκυρο» των Αρχών στη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ματς με τον Ηρακλή

12:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Τζούντ και Τζοούμπ Μπέλιγχαμ οι κλήσεις του Τόυχελ - Εκτός Πάλμερ και Φόντεν

12:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα έβαλε γερές βάσεις για την 10η θέση - Αυξήθηκε κι άλλο η διαφορά από Τσεχία

12:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελπίδων: Με Μουζακίτη στα play off με Ισλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας