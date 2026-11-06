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«Άκυρο» των Αρχών στη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ματς με τον Ηρακλή

Οι Αρχές επικαλέστηκαν συγκεκριμένους λόγους και ελλείψεις υποδομών για την απαγόρευση, ενώ δεσμεύτηκαν πως το ίδιο θα ισχύει σε όλα τα υπόλοιπα ματς του Ηρακλή στο πρωτάθλημα

Θανάσης Μαργαρίτης

«Άκυρο» των Αρχών στη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ματς με τον Ηρακλή
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«Στοπ» έβαλε η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης στη μετακίνηση φίλων του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Τριφυλλιού απέναντι στον Ηρακλή για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Ως εκ τούτου ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του σε αυτή την αναμέτρηση, παρά το γεγονός πως τόσο οι διοικήσεις όσο και οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν έρθει σε συνεννόηση για αμοιβαία μετακίνηση φιλάθλων.

Πηγές αναφέρουν, πως οι αστυνομικές Αρχές επικαλέστηκαν στους λόγους που απέρριψαν τη μετακίνηση φιλάθλων του Παναθηναϊκού, την κακή κατάσταση του γηπέδου, την έλλειψη υποδομών, πάρκινγκ, αλλά και τη θέση του στον αστικό ιστό.

Παράλληλα, τονίστηκε πως το ίδιο θα ισχύει για όλες τις αναμετρήσεις του Ηρακλή, και καμία ομάδα δεν θα έχει φιλάθλους στο Καυτατζόγλειο.

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