Παναθηναϊκός: Μέχρι την Πέμπτη η απόφαση των Αρχών για 1.500 οπαδούς στο Καυτανζόγλειο

Το «πράσινο φως» των Αρχών περιμένουν περίπου 1.500 φίλοι του Παναθηναϊκού προκειμένου να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν την ομάδα τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή για την 10η αγωνιστική της Super League στο Καυτανζόγλειο (Κυριακή 8/11 17:30).

Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ενημερώνουν την Αστυνομία για την πρόθεση των φίλων του να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού με τους αντίστοιχους του Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός έχει αιτηθεί 1.000 με 1.500 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την πλευρά του Ηρακλή να έχει συμφωνήσει στο σχετικό αίτημα. Η τελική απόφαση αναμένεται από την Ελληνική Αστυνομία η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα επιτραπούν οι συγκεκριμένες μετακινήσεις.