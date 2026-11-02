Παναθηναϊκός: Μέχρι την Πέμπτη η απόφαση των Αρχών για 1.500 οπαδούς στο Καυτανζόγλειο

Την έγκριση των Αρχών περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη 

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Μέχρι την Πέμπτη η απόφαση των Αρχών για 1.500 οπαδούς στο Καυτανζόγλειο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «πράσινο φως» των Αρχών περιμένουν περίπου 1.500 φίλοι του Παναθηναϊκού προκειμένου να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν την ομάδα τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή για την 10η αγωνιστική της Super League στο Καυτανζόγλειο (Κυριακή 8/11 17:30).

Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ενημερώνουν την Αστυνομία για την πρόθεση των φίλων του να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού με τους αντίστοιχους του Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός έχει αιτηθεί 1.000 με 1.500 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την πλευρά του Ηρακλή να έχει συμφωνήσει στο σχετικό αίτημα. Η τελική απόφαση αναμένεται από την Ελληνική Αστυνομία η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα επιτραπούν οι συγκεκριμένες μετακινήσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Χάνει για μεγάλο διάστημα Σαϊμπάρι και Γκνάμπρι

15:38 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το GOLD VIP Lounge του T-Center

15:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντιομαντέ έδωσε τη φανέλα του σε ball boy της Σανταντέρ και αποθεώθηκε - Βίντεο

14:45 SUPER LEAGUE

Ο Γκονσάλο Φέιο ο εκλεκτός για τον πάγκο του Αστέρα AKTOR

14:36 EUROLEAGUE

«Συναγερμός» στη Ρεάλ Μαδρίτης - Χάνει και τον Καμπάτσο ενόψει Παναθηναϊκού

14:27 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μέχρι την Πέμπτη η απόφαση των Αρχών για 1.500 οπαδούς στο Καυτανζόγλειο

14:16 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Αλλαγή στις συνεντεύξεις Τύπου Νίκολιτς και Μουρίνιο

14:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο Σάκοτα θα στείλει εγγράφως στον Τακτικό Ανακριτή την κατάθεσή του

13:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Έφυγε από τη ζωή ο Στέργιος Γούσιος

13:46 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep20: Ο απόηχος του αθηναϊκού ντέρμπι και οι τελευταίες εξελίξεις από το «Λιόλιος Gate»

13:32 CHAMPIONS LEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Το «βαρύ» απουσιολόγιο του Μουρίνιο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ

13:05 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Χονγκ Κονγκ και πρόκριση στις «16»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας