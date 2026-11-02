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Ρεάλ Μαδρίτης: Το «βαρύ» απουσιολόγιο του Μουρίνιο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ

Ποιους ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να υπολογίζει ο Μουρίνιο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ 

Ρεάλ Μαδρίτης: Το «βαρύ» απουσιολόγιο του Μουρίνιο ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ
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Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στην Ελλάδα ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League προερχόμενη από μια άνετη εκτός έδρας νίκη με 3-0 απέναντι στη Ρασίνγκ Σανταντέρ για το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Η «Βασίλισσα» βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 7 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο ο Μουρίνιο καλείται να βρει λύσεις σε αρκετά προβλήματα που έχει το ρόστερ του τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ροντρίγκο, ο οποίος εξακολουθεί να είναι εκτός δράσης, όσο αναρρώνει από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στο γόνατο. Παράλληλα δεν θα αγωνιστεί ο Φερλάν Μεντί, ο οποίος έχει μεν επιστρέψει στις προπονήσεις, ωστόσο συνεχίζει την αποκατάστασή του από έναν μακροχρόνιο τραυματισμό στον μηρό.

Ο Ραούλ Ασένθιο δεν υπολογίζεται επίσης καθώς αναρρώνει από χειρουργείο στο γόνατο, με την επιστροφή του να αναμένεται εντός του Ιανουαρίου. Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» του Μουρίνιο ωστόσο είναι ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ο οποίος αποχώρησε από το «El Clasico» πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Όμως, ο Πορτογάλος έχει και έναν λόγο να χαμογελάει καθώς επιστρέφει ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος στην Ισπανία εκτίει την ποινή τεσσάρων αγωνιστικών που του έχει επιβληθεί, ωστόσο η κύρωση αφορά μόνο εγχώριες διοργανώσεις και δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στο Champions League.

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