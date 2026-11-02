Φασούλας: Θα διεκδικήσω την προεδρία της ΕΟΚ - Φιλοδοξία μου είναι το ίδιο το μπάσκετ»

Tην ώρα που ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατά την διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων έθεσε εαυτόν εκτός προεδρίας της ΕΟΚ, ο Παναγιώτης Φασούλας σε συνέντευξη του τόνισε για ακόμα μια φορά την πρόθεσή του να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκλογές της ΕΟΚ.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας τοποθέτησή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84 ο Παναγιώτης Φασούλας ανέφερε:

«Θα διεκδικήσω την προεδρία της ΕΟΚ. Φιλοδοξία μου, όμως, δεν είναι να γίνω πρόεδρος της Ομοσπονδίας, καθώς μπορώ να προσφέρω στο μπάσκετ με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν επιδιώκω να επιβάλω την άποψή μου. Η πραγματική μου φιλοδοξία είναι το ίδιο το μπάσκετ, το άθλημα που με έκανε αυτό που είμαι και που μας έκανε όλους αυτό που είμαστε σήμερα.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εκφυλιστεί στη συνείδηση των Ελλήνων. Πρέπει να το κρατήσουμε ψηλά ώστε να συνεχίσουμε κι εμείς να είμαστε αυτό που είμαστε. Διαφορετικά, θα γίνουμε κι εμείς προϊόντα ενός αθλήματος που θα έχει απαξιωθεί και καταρρακωθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η αγωνία μου για το μπάσκετ».