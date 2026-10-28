Φασούλας: «Βεβαίως θα κατέβω στις εκλογές» - Τι είπε για διαιτητές, Λιόλιο και σχολικά πρωταθλήματα

Ιδιαίτερα αιχμηρός και ασκώντας δριμεία κριτική για την κατάσταση που επικρατεί στο Ελληνικό μπάσκετ εν μέσω του σκανδάλου με τους στημένους αγώνες, εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Φασούλας το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σπορ Fm 94,6.

O παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας μάλιστα τόνισε πως θα κατέβει ως υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ που έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Δεκέμβριο και τόνισε την ανάγκη να αλλάξει ριζικά το μοντέλο λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Υπάρχει και κατάσταση γύρω μας που υπάρχουν τρία μεγάλα σκάνδαλα. Στα δύο από αυτά έχουμε μείνει 2.500 άνεργοι και στο τρίτο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τους συνεργάτες του είναι προφυλακισμένοι και η Ομοσπονδία λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικότατα. Ο νόμος ορίζει κανονικότατα ότι μπορεί εντός 25 ημερών να γίνουν εκλογές στην Ομοσπονδία και αυτές θα γίνουν σε 52 μέρες!».

Στη συνέχεια, ο Φασούλας άσκησε κριτική σε όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους, υποστηρίζοντας ότι οι ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν και ότι θα ήταν προτιμότερο κάποιοι να παραιτηθούν.

«Έχω την εντύπωση ότι τρώνε το ίδιο παραμύθι που τρώνε τόσα χρόνια όσοι βρίσκονται εκεί, γι' αυτό και παραμένουν. Καλό θα ήταν κάποιοι να παραιτηθούν, γιατί οι ευθύνες θα αναζητηθούν. Δεν μπορούν να λένε ότι “έχουμε πλάτες” και να μένουν εκεί».

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε και στους σχολικούς αγώνες, θέτοντας ζήτημα ηθικής ευθύνης για όσους, όπως υποστήριξε, συμμετείχαν στη διαμόρφωση της κατάστασης.

«Υπάρχει ηθικό ανάστημα σε αυτούς που έστηναν σχολικούς αγώνες; Στους ανθρώπους που υποστήκαμε αυτόν τον κανιβαλισμό, με πρώτο εμένα, έχουμε ακούσει τα πάντα, είμαστε ανίδεοι, πανίχαζοι.».

Παράλληλα, στάθηκε στις δυνατότητες παρέμβασης του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, υποστηρίζοντας ότι, παρότι δεν μπορεί να καθαιρέσει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, θα μπορούσε να ενημερώσει τη FIBA για όσα συμβαίνουν.

«Τα σωματεία θα αντιδράσουν, δεν θα κάτσουν να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα τέτοιο. Ο υπουργός δεν μπορεί να αναιρέσει την Ομοσπονδία. Δεν μπορεί να καθαιρέσει ο Βρούτσης. Μπορεί κάλλιστα όμως να επικοινωνήσει με τη FIBA και να εξηγήσει την κατάσταση».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για το ζήτημα της διαιτησίας:«Όταν έχεις δημιουργήσει έναν στρατό διαιτητών για να φέρνεις συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχολικούς αγώνες και για να μπορούν να γυρνάνε στα σωματεία και να απειλούν ότι, αν δεν ψηφιστούν, την επόμενη αγωνιστική θα τους σφάξουν».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Φασούλας αναφέρθηκε στην παρουσία των Ελλήνων διαιτητών στις διεθνείς διοργανώσεις, εκφράζοντας την άποψη ότι η απουσία τους συνδέεται με την αξιοπιστία της ελληνικής διαιτησίας. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη: «Δεν καλούν τους Έλληνες διαιτητές σε παγκόσμια κτλ., γιατί δεν υπάρχει αξιοπιστία στους Έλληνες διαιτητές. Για να μην πέσουμε από τα σύννεφα, θα αντιμετωπίσουμε χειρότερες καταστάσεις!».

Ο παλαίμαχος άσος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να δοθεί χώρος σε παλιούς αθλητές που θέλουν να προσφέρουν στο άθλημα, κάνοντας ειδική αναφορά στον Γιώργο Μπόγρη. Παράλληλα, άσκησε κριτική για το ζήτημα των wild cards και για τον τρόπο επιλογής παικτών στις εθνικές ομάδες.

«Πρέπει να πάμε με παλιούς αθλητές που το λέει η καρδιά τους. Δεν μπορώ να μην εξάρω τον Γιώργο Μπόγρη. Εδώ δεν έχει αντιδράσει κανείς στις wild cards. Έχουν γίνει απίστευτα κακά πράγματα για το άθλημά μας. Αν έχεις καλό μάνατζερ, παίζεις σε εθνικές ομάδες».

Κλείνοντας, ο Φασούλας υποστήριξε ότι το οικοδόμημα του ελληνικού μπάσκετ έχει υποστεί βαθιά διάβρωση και ότι η επόμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας θα πρέπει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές. Έθεσε, παράλληλα, ερωτήματα για το ποιοι λάμβαναν τις αποφάσεις σχετικά με τις wild cards και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

«Έχει διαβρωθεί συθέμελα το οικοδόμημα του μπάσκετ και χρειάζεται η επόμενη διοίκηση να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Ποιος αποφάσιζε για αυτές τις wild cards και για την ΚΕΔ;»

Ο Παναγιώτης Φασούλας κατέληξε τονίζοντας ότι η παραπομπή των υποθέσεων στη Δικαιοσύνη δεν αρκεί από μόνη της για να λυθούν τα προβλήματα και ξεκαθάρισε ότι θα συμμετάσχει στις εκλογές.