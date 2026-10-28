Από 15 ευρώ δίνει η Ρεν τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό - Προσπάθειες για να γεμίσει το γήπεδο

Μία ημέρα νωρίτερα μεταφέρθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στο «Ραζόν Παρκ», η οποία είναι προγραμματισμένη πλέον για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:45.

Η αλλαγή ημέρας και ώρας έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους ανθρώπους του γαλλικού συλλόγου, καθώς αρκετοί κάτοχοι εισιτηρίων ενδέχεται να μην καταφέρουν να βρεθούν στις εξέδρες. Παράλληλα, οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις και απεργίες προκαλούν επιπλέον ανησυχία για την προσέλευση του κόσμου.

Προκειμένου να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους φιλάθλους, η Ρεν έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την ενίσχυση της προσέλευσης στο γήπεδο. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ποδοσφαιρική ένωση της Βρετάνης, η οποία προωθεί εκπτωτικά πακέτα για την αναμέτρηση, ακόμη και μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν μειωθεί σημαντικά, με τη διάθεσή τους να ξεκινά από μόλις 15 ευρώ, σε μια προσπάθεια να γεμίσει το «Ραζόν Παρκ» για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Παρά τις ενέργειες της γαλλικής ομάδας, εξακολουθεί να υπάρχει φόβος για αρκετές κενές θέσεις στις εξέδρες. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει ακόμη ενημέρωση προς τον Ολυμπιακό σχετικά με τον αριθμό των εισιτηρίων που θα διατεθούν για τις ανάγκες των φιλάθλων του.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει ο σχεδιασμός των αστυνομικών αρχών για την ασφαλή και ομαλή μετάβαση των οπαδών του Ολυμπιακού στο γήπεδο, εν μέσω της ανησυχίας για τις κινητοποιήσεις που αναμένονται στη Γαλλία.