Super League: Γερμανική σφυρίχτρα στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ - Οι ορισμοί των διαιτητών

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για τους αγώνες της Super League στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Από τους αγώνες του Σαββατοκύριακου φυσικά ξεχωρίζει το Αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ που θα διεξαχθεί την Κυριακή (1/11, 19:30).

Όπως σε όλα τα ντέρμπι του πρωταθλήματος έτσι και σε αυτό θα σφυρίξει ξένος διαιτητής με τον Γερμανό Σβεν Γιαμπλόνσκι να είναι πρώτος διαιτητής. Βοηθοί του θα είναι οι Έντουαρντ Μπάιτινγκερ και Ντόμινικ Σάαλ.

Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο επίσης Γερμανός Γιόχαν Πφάιφερ, με AVAR τον Άρνε Άαρνινκ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός (19:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας

Βοηθοί: Πέτρος Πάτρας, Βασίλειος Μωυσιάδης

Τέταρτος: Σταύρος Τσιμεντερίδης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Ανδρομάχη Τσιουφίκη

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Άρης (17:00)

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Στάικος, Θωμάς Βαλιώτης

Τέταρτος: Βασίλειος Φίτσας

VAR: Δημήτριος Μόσχου

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου

Παναιτωλικός – ΟΦΗ (18:00)

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Ζωή Παπαδοπούλου, Χρήστος Μητροφάνης

Τέταρτος: Ελευθέριος Κατοίδης

VAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΠΑΟΚ – Asteras AKTOR (19:00)

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

Τέταρτος: Γεώργιος Κόκκινος

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Φώτιος Πολυχρόνης

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (19:30)

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Βοηθοί: Έντουαρντ Μπάιτινγκερ, Ντόμινικ Σάαλ

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ

AVAR: Άρνε Άαρνινκ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος (18:00)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Αργύριος Νταβέλας

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Καλαμάτα – Ηρακλής (19:30)

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Τρύφωνας Πετρόπουλος

Τέταρτος: Σταύρος Τσιμεντερίδης