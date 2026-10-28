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Eurocup: Χωρίς τον προπονητή της η Τσεντεβίτα στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον Άρη

Ο Άρης θέλει να συνεχίσει το καλό του ξεκίνημα στη διοργάνωση

Eurocup: Χωρίς τον προπονητή της η Τσεντεβίτα στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον Άρη
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Με μία σημαντική απουσία θα αντιμετωπίσει τον Άρη η Τσεντεβίτα, καθώς ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της σλοβενικής ομάδας για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής του EuroCup.

Ο προπονητής της Τσεντεβίτα τραυματίστηκε στην ωμοπλάτη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ιγκοκέα και δεν ακολούθησε την αποστολή που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους».

Τη θέση του Μίτροβιτς στην άκρη του πάγκου θα πάρει ο άμεσος συνεργάτης του, Τζόρτζε Άντζιτς, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας στην αναμέτρηση με τον Άρη.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

https://www.instagram.com/p/DfAhK8QjFtd/

Η Τσεντεβίτα δεν έχει ξεκινήσει καλά τις υποχρεώσεις της στη φετινή διοργάνωση, καθώς μετρά τέσσερις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και παραμένει χωρίς νίκη.

Απέναντι στον Άρη, η ομάδα από τη Σλοβενία θα προσπαθήσει να αλλάξει την εικόνα της και να πανηγυρίσει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, παρά την απουσία του προπονητή της.

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