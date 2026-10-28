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Κύπελλο Γερμανίας: Η γκολάρα του Σάμπιτσερ στο 90+3 με απευθείας φάουλ για τη νίκη της Ντόρτμουντ

Δείτε το αριστούργημα του Σάμπιτσερ

Κύπελλο Γερμανίας: Η γκολάρα του Σάμπιτσερ στο 90+3 με απευθείας φάουλ για τη νίκη της Ντόρτμουντ
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Η Ντόρτμουντ τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης για το κύπελλο Γερμανίας και παρότι οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν από νωρίς με 2-0 χάρη στα γκολ των Γκιρασί (6') και Τσουκουεμέκα (17'), ο πρώην παίκτης τους, Φούλκρουγκ με δύο γκολ του στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να φέρει το παιχνίδια στα ίσια.

Kαι παρότι όλα έδειχναν παράταση, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Σάμπιτσερ είχε τον τελευταίο λόγο. Η Ντόρτμουντ, που αγωνιζόταν χωρίς τον τραυματία Κωνσταντίνο Καρέτσα, κέρδισε φάουλ εκτός περιοχής στο 90+3 και με μια φοβερή έμπνευση του Αυστριακού κατάφερε να κερδίσει το ματς και να προκριθεί στον επόμενο γύρο του DFB Pokal.

Δείτε το αριστούργημα του Σάμπιτσερ:

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