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Λιγκ Καπ Αγγλίας: Δείτε ολόκληρη τη διαδικασία των πέναλτι από τον αποκλεισμό της Άρσεναλ

Η Φλίτγουντ έγραψε με χρυσά γράμματα μια ένδοξη σελίδα στην ιστορία της 

Λιγκ Καπ Αγγλίας: Δείτε ολόκληρη τη διαδικασία των πέναλτι από τον αποκλεισμό της Άρσεναλ
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Ιστορικό και σοκαριστικό κάζο υπέστη η Άρσεναλ το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου καθώς έμεινε εκτός συνέχειας από το Λιγκ Καπ Αγγλίας, αφού αποκλείστηκε από την Φλίτγουντ, ομάδα που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία στο «Νησί»,

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που έκανε εκτεταμένο ροτέισον βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν κεφάλι στο σκορ στο 21΄ με τον Λουπάλο-Μπάι. Η Άρσεναλ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 50΄με τον Γιόκερες και ο αγώνας οδηγήθηκε στην ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Εκεί, η Φλίτγουντ αποδείχθηκε απόλυτα ψύχραιμη κάνοντας το «5 στα 5», με τον τερματοφύλακά της, Τζέι Λιντς, να αποκρούει την 4η εκτέλεση του Μπρούνο Γκιμαράες. Ο Κόνορ Χόγκεϊ ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, στέλνοντας στα ουράνια τους φιλάθλους της ομάδας του, σοκάροντας τους «κανονιέρηδες» και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Δείτε ολόκληρη τη διαδικασία των πέναλτι:

https://www.instagram.com/p/DfBB94XIdPs/
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