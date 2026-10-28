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Μαρκό - Ολυμπιακός: Με εκτεταμένο ροτέισον για το 3/3 στο Κύπελλο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μαρκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να προχωράει σε αλλαγές στη βασική ενδεκάδα, στοχεύοντας στο να διατηρήσει το απόλυτο στον θεσμό.

Μαρκό - Ολυμπιακός: Με εκτεταμένο ροτέισον για το 3/3 στο Κύπελλο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Με στόχο το απόλυτο νικών που θα τον φέρει μια ανάσα από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Μαρκόπουλο από την πρωτοπόρο της Super League 2, Μαρκό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι για την Μαρκό, η ομάδα των «Μεσογείων» υποδέχεται τους Πειραιώτες έχοντας εξαιρετική ψυχολογία και οδηγώντας με άνεση την κούρσα της Super League 2. Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου βρίσκεται στην κορυφή με 22 βαθμούς, προερχόμενο από το εντυπωσιακό 4-0 εκτός έδρας επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.

Οι «πράσινοι» τρέχουν αήττητο σερί έξι αγώνων στο πρωτάθλημα, ενώ στο Κύπελλο αναζητούν την πρώτη τους νίκη, καθώς μέχρι στιγμής μετρούν την ισοπαλία της πρεμιέρας με την Κηφισιά (2-2) και την οριακή ήττα από τον Άρη (1-0).

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και διανύει περίοδο εξαιρετικού φορμαρίσματος, προερχόμενος από επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το επιβλητικό 5-0 επί της Καλαμάτας για τη Super League, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διευρύνουν το απόλυτο στη League Phase του Κυπέλλου μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ στη Λάρισα και του Βόλου με 3-2 στο Φάληρο.

Με ενδεχόμενο τρίποντο στο Μαρκόπουλο, ο Ολυμπιακός «αγκαλιάζει» την πρόκριση και θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο επερχόμενο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την τελευταία αγωνιστική του θεσμού.

Ο Βάσκος τεχνικός θα προχωρήσει σε ροτέισον στη βασική ενδεκάδα, δίνοντας ανάσες σε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πόποβιτς αναμένεται να πάρει γάντια βασικού, με τους Σμαΐλοβιτς και Κάρμο να είναι το επικρατέστερο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ευκαιρία θα πάρει και ο Σιπιόνι, ενώ ο Φίλης θα είναι δεδομένα ένας από τους δύο νεαρούς στην ενδεκάδα. Ο Μπέιλι έχει σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσει για πρώτη φορά, με τον Μαρτίνς που δεν έπαιξε την Κυριακή στο άλλο «φτερό», την ώρα που η θέση «9» παίζεται ανάμεσα σε Μάριους και Γκονζάλες.

Μαρκό - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

H σέντρα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου είναι προγραμματισμένη στις 15:00 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ΣΚΑΪ/ΣΠΟΡ ΦΜ TV.

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