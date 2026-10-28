ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ντέρμπι «Δικεφάλων» για αντίδραση και απόλυτο – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Έντονο είναι το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η «μάχη» των δύο «Δικεφάλων» για την 4η στροφή της League Phase του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης υποδέχονται την Ένωση στην Τούμπα, με τους δύο μονομάχους να αναζητούν μόνο τη νίκη.

Για την αντίδραση

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα 2-1 από τον ΟΦΗ για την Super League, με αποτέλεσμα να μείνει πιο πίσω στη «μάχη» του τίτλου. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το «συγκρότημα» του Αλέσιο Λίσι θέλει να βγάλει αντίδραση και κυρίως να πάρει το «τρίποντο» στη «μάχη» της πρόκρισης.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Πέλκα, Μιχαηλίδη και Λουσέ και στην αποστολή πήρε 24 ποδοσφαιριστές/

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Κοσίδης, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

Δίνει ευκαιρίες

Τη νίκη που θα την κάνει ένα από τα μεγάλα φαβορί για μία θέση στην τετράδα που δίνει την πρόκριση στα προημιτελικά θέλει να πάρει η ΑΕΚ στην Τούμπα κόντρα στους «ασπρόμαυρους».

Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζει τα πλάνα του για την Ένωση χωρίς να έχει αποκαλύψει τις σκέψεις του. Οι Αλεξίου, Μπαλαμώτης και Καλοσκάμης διεκδικούν τις δύο θέσεις στο αρχικό σχήμα, βάσει του κανονισμού της ΕΠΟ, ενώ ο Σέρβος κόουτς αναμένεται να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) στις 20:30. Τηλεοπτικά, το ματς θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.