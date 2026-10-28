«Πλήγμα» στους Ράπτορς: Εκτός για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες ο Λέοναρντ

Με θετικό πρόσημο έχουν ξεκινήσει τη φετινή regular season στο NBA οι Τορόντο Ράπτορς, με την ομάδα του Καναδά να έχει ρεκόρ 2-1 στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος.

Ωστόσο, οι Καναδοί καλούνται να διαχειριστούν μια σημαντική απουσία καθώς ο Καουάι Λέοναρντ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες λόγω πρηξίματος στο αριστερό του γόνατο.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έδειξε κάποια περαιτέρω βλάβη στο γόνατο και έτσι, το ιατρικό επιτελείο της ομάδας θα αξιοποιήσει αυτό το διάστημα ώστε να δουλέψει στη φυσική κατάσταση του 35χρονου στάρ για να τον επαναφέρει στο 100%.