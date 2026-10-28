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NBA: Οι Σέλτικς «ξέραναν» τους Νετς με buzzer beater του Τέιτουμ - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ακόμα μια χορταστική βραδιά στον μαγικό κόσμο του NBA

NBA: Οι Σέλτικς «ξέραναν» τους Νετς με buzzer beater του Τέιτουμ - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
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Ένα σουτ του Τζέισον Τέιτουμ στο τέλος της παράτασης, έδωσε στους Μπόστον Σέλτικς τη νίκη με 125-124 επί των Μπρούκλιν Νετς.

Ο Τέιτουμ σκόραρε 40 πόντους-ρεκόρ αγώνα-, και ευστόχησε σε 18 βολές-ρεκόρ καριέρας-, σε 22 προσπάθειες. Ο Πολ Τζορτζ πρόσθεσε 20 πόντους, επτά ριμπάουντ και επτά ασίστ για τους Μπόστον, οι οποίοι νίκησαν τον τρίτο συνεχόμενο αγώνα τους.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 27 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους Νετς, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ τελείωσε με 24 πόντους και εννέα ριμπάουντ.

Φοβερός Λίλαρντ και πάει το αήττητο των Λέικερς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς παρέμειναν αήττητοι στην κανονική σεζόν του NBA 2026-27, αφού υποχρέωσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς την πρώτη τους ήττα της χρονιάς με μια οριακή νίκη με 136-129 στην crypto.com Arena, παρά τους 41 πόντους-, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ- του εκπληκτικού Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Λέικερς είχαν τον έλεγχο και προηγούνταν στο σκορ, όμως το Πόρτλαντ έκανε ένα καθοριστικό σερί 15-8 στην τέταρτη περίοδο, εκμεταλλευόμενο το διάστημα που ο Λούκα Ντόντσιτς βρισκόταν στον πάγκο για να πάρει ανάσες.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γηπεδούχων στο τέλος, ο Ντάμιαν Λίλαρντ πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο στα 43 δεύτερα πριν τη λήξη, κλειδώνοντας τη νίκηγια τους Μπλέιζερς. Ο Όστιν Ρέιβς είχε 26 πόντους για την ομάδα του Λος Άντζελες. Οι Τζα Μοράντ και Ντένι Αβντίγια σημείωσαν από 23 πόντους ο καθένας για την ομάδα του Μίκα Νόρι, ο Τζρου Χόλιντεϊ πρόσθεσε 22, ενώ ο Ντάμιαν Λίλαρντ σταμάτησε στους 21 πόντους.

Επιτέλους νίκη για τους πρωταθλητές

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς σημείωσε 13 από τους 27 πόντους, σε ένα αποφασιστικό σερί στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς η οικοδέσποινα Νέα Υόρκη νίκησε το Ντιτρόιτ πανηγυρίζοντας την πρώτη της επιτυχία στη σεζόν.

Οι Νικς ξεπέρασαν τους Πίστονς με 37-13 στο τρίτο δεκάλεπτο και κράτησαν μια καλή εικόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο για να αποφύγουν να γίνουν οι πρώτοι κάτοχοι του τίτλου στο NBA που ξεκινάει με 0-4 από τους Μπόστον Σέλτικς το 1969-70.

Ο Τάουνς μάζεψε επίσης 20 ριμπάουντ, τον υψηλότερο αριθμό ριμπάουντ της σεζόν, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 23 πόντους και επτά ασίστ. Ο Πολ Ριντ είχε 22 πόντους και εννέα ριμπάουντ για τους Πίστονς, οι οποίοι επεδίωκαν το πρώτο τους ρεκόρ με 4-0 από τη σεζόν 2018-19. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ είχε συνολικά 19 πόντους, εννέα ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

One Wemby show

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά σημείωσε 29 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ σε μόλις 27 λεπτά, και ο Τζούλιαν Σαμπάνι σημείωσε οκτώ τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς η γηπεδούχος Σαν Αντόνιο νίκησε το Σακραμέντο με 130-103.

Το Σαν Αντόνιο σημείωσε ρεκόρ σεζόν σε πόντους (80), ασίστ (23) και τρίποντα (13) σε ένα ημίχρονο. Ο Σαμπάνι τελείωσε με 26 πόντους, καθώς οι Τότεναμ κέρδισαν τον δεύτερο συνεχόμενο αγώνα τους. Ο Ντε'Άντρε Χάντερ σημείωσε 24 πόντους για τους Κινγκς, ενώ ο Ζακ ΛαΒίν πρόσθεσε 22, και ο Ντομάντας Σαμπόνις είχε 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ.

Tα αποτελέσματα της βραδιάς

  • Βοστώνη-Μπρούκλιν: 125-124 παράταση
  • Νέα Υόρκη-Ντιτρόιτ: 111-97
  • Σαν Αντόνιο-Σακραμέντο: 130-103
  • ΛΑ Λέικερς-Πόρτλαντ: 129-136
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