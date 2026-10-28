FIBA Europe Cup: Πού θα δείτε τις Ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων - Ώρες και κανάλια

Στην Κροατία απέναντι στη Σπλιτ αγωνίζεται ο Προμηθέας Πατρών την Τετάρτη (28/10), στις 19:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου στο FIBA Europe Cup. Οι Αχαιοί, οι οποίοι επικράτησαν με 91-75 της Μπατούμι από τη Γεωργία την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν ρεκόρ 2-1 και θέλουν να συνεχίσουν με θετικά αποτελέσματα. Η αντίπαλό τους, Σπλιτ είχε ηττηθεί με 100-80 από την αήττητη Τρίερ στη Γερμανία για την 3η αγωνιστική και θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 1-2.

Για τον 3ο όμιλο, ο Κολοσσός έχει δύσκολη αποστολή στη Ρόδο, απέναντι στην αήττητη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, Εσενλέρ Εροκσπόρ, από την Τουρκία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 18:00 την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου. Οι Ροδίτες είχαν ηττηθεί στην παράταση με 71-69 από τη Σπόρτινγκ στη Λισαβώνα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η αντίπαλός τους είχε επικρατήσει με 118-96 στην Τουρκία της ρουμανικής Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Ο Κολοσσός έχει ρεκόρ 2-1 και αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε θα «πιάσει» στον βαθμολογικό πίνακα την Εσενλέρ Εροκσπόρ.

Για τον 5ο όμιλο, ο Ηρακλής αγωνίζεται την Τετάρτη (28/10) στην Εσθονία με αντίπαλο την Τάρτου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Ο «Γηραιός» έχει ρεκόρ 2-1, ενώ η αντίπαλός του 1-2. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από την πρώτη ήττα της, με 85-86 από την Τζίκι Βαρσοβίας, ενώ η Τάρτου είχε ηττηθεί επίσης από την ΑΕΚ στη Λάρνακα, για την 3η αγωνιστική.

Το τέσσερα στα τέσσερα θα διεκδικήσει η Μύκονος, η μοναδική αήττητη ελληνική ομάδα στο FIBA Europe Cup έως τώρα, απέναντι στη Ρίγα, στη Λετονία, την Τετάρτη (28/10), στις 19:00, στο πλαίσιο του 8ου ομίλου. Οι νησιώτες είχαν επικρατήσει με 86-84 της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ από τη Βουλγαρία την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η Ρίγα προέρχεται από ήττα στη Ρουμανία με 92-84 από την Οραντέα. Η Ρίγα βρίσκεται στο 2-1 με τη Μύκονο ν' απολαμβάνει το «ρετιρέ» του 8ου ομίλου, με ρεκόρ 3-0.

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