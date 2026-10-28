Copa del Rey: Η Εσπανιόλ αποκλείστηκε στο 120΄από ομάδα 4ης κατηγορίας και απέλυσε τον προπονητή της

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο ισπανικό ποδόσφαιρο σημειώθηκε στο «Las Llanas», όπου η Σεστάο Ρίβερ, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος (Segunda RFEF), πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στο Copa del Rey, επικρατώντας με 4-3 της Εσπανιόλ στην παράταση. Το νικητήριο γκολ ήρθε στο 120ό λεπτό, ολοκληρώνοντας έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστος στους φίλους των γηπεδούχων.

Η ομάδα της Βαρκελώνης άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Μάρκος Φερνάντεθ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Η Σεστάο, ωστόσο, δεν άργησε να απαντήσει. Στο 18’, ο Καριόν ισοφάρισε σε τετ-α-τετ με τον Ντιμιτρόβιτς, ενώ στο 40’ ο Ουγκάρτε, με κεφαλιά μετά από κόρνερ, ολοκλήρωσε την ανατροπή, δίνοντας στους γηπεδούχους το προβάδισμα με 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Εσπανιόλ ανέβασε την πίεσή της και αναζήτησε την ισοφάριση. Τελικά, στο 90ό λεπτό, ο Ρομπέρτο εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι και διαμόρφωσε το 2-2, στέλνοντας τις δύο ομάδες στην παράταση.

Θρίλερ στην παράταση και γκολ πρόκρισης στο 120’

Το επιπλέον ημίωρο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Μοσκάρδος έδωσε ξανά προβάδισμα στην Εσπανιόλ στο 96’, με δυνατό σουτ για το 2-3, όμως η απάντηση της Σεστάο ήταν άμεση. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Λάκα ισοφάρισε σε 3-3 με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Τσιτσαρίτο.

Η Εσπανιόλ είχε την ευκαιρία να αποφύγει τον αποκλεισμό, όμως στο 116’ ο τερματοφύλακας της Σεστάο, Ίρου, πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε ανάποδο ψαλίδι του Καμπρέρα. Και ενώ όλα έδειχναν πως η αναμέτρηση πλησίαζε στο τέλος της, ο Ρόχο βρήκε δίχτυα στο 120ό λεπτό, γράφοντας το τελικό 4-3 και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Ο αποκλεισμός από ομάδα της τέταρτης κατηγορίας αποτέλεσε το σημείο καμπής για τον Μανόλο Γκονθάλεθ, με τη διοίκηση της Εσπανιόλ να αποφασίζει την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε και η αρνητική πορεία της ομάδας στη La Liga. Η Εσπανιόλ συμπλήρωσε πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη, με απολογισμό τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία, με αποτέλεσμα ο οδυνηρός αποκλεισμός στο Κύπελλο να επιταχύνει τις εξελίξεις στον σύλλογο της Βαρκελώνης.