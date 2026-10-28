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Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Λαβωμένος στην «Πόλη» για την επιστροφή στις νίκες - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός των πολλών και σημαντικών απουσιών αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη τη Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στη διοργάνωση. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Γιάννης Χονδρός

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Λαβωμένος στην «Πόλη» για την επιστροφή στις νίκες - Η ώρα και το κανάλι
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Στην Κωνσταντινούπολη «ανοίγει» την τρίτη διαβολοβδομάδα της σεζόν του ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Μπεσίκτας στο «Turkcell Basketball Development Center» για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τη Φενέρ στη SUNEL Arena.

«Πληγωμένοι» έκαναν το ταξίδι για τη γειτονική χώρα οι Πειραιώτες, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί τις απουσίες κομβικότατων παικτών που ταλαιπωρούνται από διάφορους τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ καθώς ο Σέρβος σέντερ αισθάνεται ενοχλήσεις στον δεύτερο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Παράλληλα, την αποστολή δεν ακολούθησαν τόσο ο Εβάν Φουρνιέ, όσο και ο Ζαν Μοντέρο, την ίδια ώρα που δεδομένη είναι και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο έχει υποπέσει.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ και Τζόουνς.

Από την άλλη, η Μπεσίκτας του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς διαθέτει ρεκόρ 3-4 και θα επιδιώξει να κάνει τη... ζημιά στους «ερυθρόλευκους», έχοντας την στήριξη του κόσμου της. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα στον τουρκικό «εμφύλιο» από την Εφές εκτός έδρας, ενώ στο πρωτάθλημα ηττήθηκε επίσης από την Μπαχτσεσεχίρ.

Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες είναι ο Λόνι Γουόκερ που αποχώρησε τραυματίας στο πρόσφατο παιχνίδι για το πρωτάθλημα, αλλά και ο έμπειρος σουτέρ Φουρκάν Κορκμάζ.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ στην «Πόλη» είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports Prime.

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