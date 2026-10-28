Serie A: Δυσκολεύτηκε αλλά καθάρισε η Ρόμα με βασικό Κουλιεράκη - Φοβερή ανατροπή της Κόμο

Η Ρόμα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κάμψει την αντίσταση της Κάλιαρι και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 10ο λεπτό, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει τους τρεις βαθμούς, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 3η θέση της βαθμολογίας της Serie A με 21 βαθμούς.

Η ομάδα της Σαρδηνίας προηγήθηκε στο 10' με το πέναλτι του Ενζολά, όμως οι «τζαλορόσι» που είχαν στο βασικό σχήμα τους ξανά τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, κατάφεραν να «γυρίσουν» το σκορ πολύ γρήγορα με τα τέρματα των Λούλι (15') και Πιζίλι (21'), μέχρι το φινάλε... θρίλερ στον αγώνα, που χάρισε άλλο ένα «τρίποντο» στους Ρωμαίους.

Την ίδια ώρα, η Κόμο -με τον Τάσο Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσής της- έκανε την... τέλεια ανατροπή στο Τορίνο απέναντι στην «γκρανάτα», επικρατώντας εντέλει με 3-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 24' με τον Τσε Άνταμς, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθαν τα πάνω... κάτω.

Ο Ραμόν έφερε το ματς στα ίσα στο 82', ενώ στο 87' ο Παζ (που είχε ασίστ στο 1-1) με υπέροχο γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Κόμο. Και στις καθυστερήσεις, ο Μπατούτινα «σφράγισε» τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη της Κόμο, η οποία ανέβηκε πλέον στην 4η θέση.

Νωρίτερα, η Λάτσιο συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο στην εφετινή Serie A καταγράφοντας την 5η σερί νίκη της, αυτή τη φορά στην έδρα της Σασουόλο με το εμφατικό 6-2, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής.

Με τον Χρήστο Μανδά να υπερασπίζεται την εστία της Λάτσιο σε άλλο ένα παιχνίδι, η ομάδα τoυ Τζενάρο Γκατούζο ήταν κυριαρχική, πηγαίνοντας στο ημίχρονο με το υπέρ της 4-2 χάρις στα τέρματα των Τέιλορ (2'), Ίσακσεν (13'), Φλοριάνι (16') και Τζακάνι (45'+1'), την ώρα που για τη Σασουόλο είχαν σκοράρει οι Τόρστβεντ και Εσπόζιτο.

Στο δεύτερο 45λεπτο οι «λατσιάλι» σημείωσαν άλλα δύο γκολ με τον Νοσλίν στο 55' και στο 65', ενώ έχασαν και δύο (!) πέναλτι, με τους Τζακάνι (50') και Φρατέζι (61'), τα οποία απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σασουόλο Στέφανο Τουράτι.