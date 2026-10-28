· Κόμο · Λάτσιο · Ρόμα

Serie A: Δυσκολεύτηκε αλλά καθάρισε η Ρόμα με βασικό Κουλιεράκη - Φοβερή ανατροπή της Κόμο

Με βασικούς τους Κουλιεράκη, Δουβικά και Μανδά, οι Ρόμα, Κόμο και Λάτσιο αντίστοιχα κατάφεραν όλες να κερδίσουν και να συνεχίσουν τις υψηλές τους πτήσεις στη βαθμολογία της Serie A

Serie A: Δυσκολεύτηκε αλλά καθάρισε η Ρόμα με βασικό Κουλιεράκη - Φοβερή ανατροπή της Κόμο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρόμα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κάμψει την αντίσταση της Κάλιαρι και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 10ο λεπτό, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει τους τρεις βαθμούς, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 3η θέση της βαθμολογίας της Serie A με 21 βαθμούς.

Η ομάδα της Σαρδηνίας προηγήθηκε στο 10' με το πέναλτι του Ενζολά, όμως οι «τζαλορόσι» που είχαν στο βασικό σχήμα τους ξανά τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, κατάφεραν να «γυρίσουν» το σκορ πολύ γρήγορα με τα τέρματα των Λούλι (15') και Πιζίλι (21'), μέχρι το φινάλε... θρίλερ στον αγώνα, που χάρισε άλλο ένα «τρίποντο» στους Ρωμαίους.

Την ίδια ώρα, η Κόμο -με τον Τάσο Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσής της- έκανε την... τέλεια ανατροπή στο Τορίνο απέναντι στην «γκρανάτα», επικρατώντας εντέλει με 3-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 24' με τον Τσε Άνταμς, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθαν τα πάνω... κάτω.

Ο Ραμόν έφερε το ματς στα ίσα στο 82', ενώ στο 87' ο Παζ (που είχε ασίστ στο 1-1) με υπέροχο γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Κόμο. Και στις καθυστερήσεις, ο Μπατούτινα «σφράγισε» τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη της Κόμο, η οποία ανέβηκε πλέον στην 4η θέση.

Νωρίτερα, η Λάτσιο συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο στην εφετινή Serie A καταγράφοντας την 5η σερί νίκη της, αυτή τη φορά στην έδρα της Σασουόλο με το εμφατικό 6-2, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής.

Με τον Χρήστο Μανδά να υπερασπίζεται την εστία της Λάτσιο σε άλλο ένα παιχνίδι, η ομάδα τoυ Τζενάρο Γκατούζο ήταν κυριαρχική, πηγαίνοντας στο ημίχρονο με το υπέρ της 4-2 χάρις στα τέρματα των Τέιλορ (2'), Ίσακσεν (13'), Φλοριάνι (16') και Τζακάνι (45'+1'), την ώρα που για τη Σασουόλο είχαν σκοράρει οι Τόρστβεντ και Εσπόζιτο.

Στο δεύτερο 45λεπτο οι «λατσιάλι» σημείωσαν άλλα δύο γκολ με τον Νοσλίν στο 55' και στο 65', ενώ έχασαν και δύο (!) πέναλτι, με τους Τζακάνι (50') και Φρατέζι (61'), τα οποία απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σασουόλο Στέφανο Τουράτι.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:33 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR: Τελείωσε τον Αντωνόπουλο μετά την ήττα από την Κηφισιά στο κύπελλο

10:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa del Rey: Η Εσπανιόλ αποκλείστηκε στο 120΄από ομάδα 4ης κατηγορίας και απέλυσε τον προπονητή της

09:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιγκ Καπ Αγγλίας: Δείτε ολόκληρη τη διαδικασία των πέναλτι από τον αποκλεισμό της Άρσεναλ

09:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Πού θα δείτε τις Ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων - Ώρες και κανάλια

09:17 MVP

Strava όλη την ώρα: Μήπως η νέα μόδα είναι το flex στη γυμναστική;

09:13 NBA

NBA: Οι Σέλτικς «ξέραναν» τους Νετς με buzzer beater του Τέιτουμ - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

08:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Ντέρμπι «Δικεφάλων» για αντίδραση και απόλυτο – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

08:28 EUROLEAGUE

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Λαβωμένος στην «Πόλη» για την επιστροφή στις νίκες - Η ώρα και το κανάλι

08:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Δυσκολεύτηκε αλλά καθάρισε η Ρόμα με βασικό Κουλιεράκη - Φοβερή ανατροπή της Κόμο

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης: Για το απόλυτο και το βήμα… πρόκρισης - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

08:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Ολυμπιακός: Με εκτεταμένο ροτέισον για το 3/3 στο Κύπελλο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

02:23 NBA

«Πλήγμα» στους Ράπτορς: Εκτός για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες ο Λέοναρντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας