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Παναθηναϊκός - Άρης: Για το απόλυτο και το βήμα… πρόκρισης - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Άρης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παναθηναϊκός - Άρης: Για το απόλυτο και το βήμα… πρόκρισης - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Καθοριστικό αναμένεται να είναι το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Άρης για την πορεία των δύο ομάδων στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους «κίτρινους» με στόχο το απόλυτο και το 3Χ3, ενώ οι Θεσσαλονικείς θέλουν να μείνουν… ζωντανοί για την 4άδα.

Να συνεχίσει το σερί

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού τρέχει σερί τεσσάρων νικών σ’ όλες τις διοργανώσεις. Η τελευταία ήταν αυτή απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και το «τριφύλλι» έχει μπροστά του το απαιτητικό ματς με τον Άρη.

Ο κόουτς των «πράσινων» θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αφού εκτός πλάνων άφησε τους Ντε Φράι, Ντέσερς και Καλάμπρια, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και οι Τσάβες, Κρίστιανσεν, τη στιγμή που εκτός είναι ο άτυχος Αζεντίν Ουναΐ.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή είναι οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ - Εντίν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ - Μπράουν, Κάτρης, Λάβδας, Τσάπρας, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής.

Με αλλαγές για τετράδα

Στόχος του Άρη από τον αγώνα του ΟΑΚΑ απέναντι στους «πράσινους» είναι το «διπλό» που θα επιτρέψει στην ομάδα να έχει ελπίδες για την πρώτη τετράδα και την απ’ ευθείας πρόκριση στα προημτιελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζει τα πλάνα του χωρίς να μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μανού Γκαρθία, Λορέν Μορόν, Γιάννη Γιαννιώτα και Τιάμ Μάταρ.

Αντίθετα, οι Κωνσταντίνος Χαρούπας, Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός είναι οι παίκτες που έχουν πιθανότητες να είναι στο αρχικό σχήμα βάσει του κανονισμού στην διοργάνωση.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα στον αγώνα Παναθηναϊκός - Άρης έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) στις 17:30 στο ΟΑΚΑ. Το ματς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ.

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