Αστέρας AKTOR: Τελείωσε τον Αντωνόπουλο μετά την ήττα από την Κηφισιά στο κύπελλο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Αστέρα AKTOR μετά την ήττα στο κύπελλο Ελλάδας από την Κηφισιά, αφού οι Αρκάδες αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον προπονητή, Γιώργο Αντωνόπουλο.

Η ομάδα της Τρίπολης στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί τον κ. Αντωνόπουλο για την προσφορά και την αφοσίωσή του στο διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Γιώργο Αντωνόπουλο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αντωνόπουλο για την αφοσίωσή του και την προσφορά του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή.

Η συνεργασία ολοκληρώνεται και με τον συνεργάτη του προπονητή, κ. Βαγγέλη Ντίσιο, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα μας.

Το μήνυμα του Γιώργου Αντωνόπουλου:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του ΑΣΤΕΡΑ και τη διοίκηση για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη όλο αυτό το διάστημα. Ανέλαβα την ομάδα σε μία δύσκολη στιγμή της και μαζί με τους συνεργάτες μου προσπάθησαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα σκληρά, χωρίς φόβο, με συνέπεια και με στόχευση πάντα το καλό της ομάδας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους του οργανισμού του ΑΣΤΕΡΑ για τη συνεργασία.Εύχομαι στον ΑΣΤΕΡΑ κάθε καλό στη συνέχεια, ασφαλώς και θα παρακολουθώ την ομάδα και θα χαίρομαι με τις επιτυχίες της».