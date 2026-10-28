Serie A: Ο δισέγγονος του Μουσολίνι σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Λάτσιο

Στην παραμονή μιας ιδιαίτερα σημαντικής εθνικής επετείου για την χώρα μας, την 28η Οκτωβρίου, ο δισέγγονος του δικτάτορα των Ιταλών την περίοδο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Serie A.

Λόγος γίνεται για τον Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι, δισέγγονο του Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος αποτελεί την βασική επιλογή του Τζενάρο Γκατούζο στο δεξί άκρο της άμυνας της Λάτσιο, στο ξέφρενο ξεκίνημά της στη σεζόν που τη βρίσκει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μουσολίνι κατάφερε να σκοράρει το πρώτο του γκολ στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, στην νίκη με 6-2 της Λάτσιο επί της Σασουόλο το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ, αλλά ακόμη περισσότερο για αυτή τη νίκη, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς», δήλωσε ο Φλοριάνι στην πλατφόρμα DAZN, προτού εξηγήσει το μυστικό της επιτυχίας της φετινής Λάτσιο.

«Ο προπονητής μάς λέει συνεχώς ότι πρέπει να τα δίνουμε όλα. Δεν πρέπει ποτέ να παίζουμε στο 80%, αλλά στο 110%», τόνισε ο Μουσολίνι, ο οποίος προήλθε από την ακαδημία νέων της Ρόμα πριν ενταχθεί στη Λάτσιο το 2016, έπαιξε δανεικός σε διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε, πριν επιστρέψει στην ομάδα της Ρώμης. Επιπλέον, ο νεαρός αμυντικός προσπαθούσε πάντα να κρατήσει την καριέρα του ξεχωριστή από την κληρονομιά του προπάππου του.