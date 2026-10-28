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Ολυμπιακός: Με ηχηρές απουσίες και πολλές αλλαγές η αποστολή κόντρα στη Μαρκό

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αποφάσισε να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές ενόψει της δύσκολης συνέχειας 

Ολυμπιακός: Με ηχηρές απουσίες και πολλές αλλαγές η αποστολή κόντρα στη Μαρκό
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την πρωτοπόρο της Super League 2, Μαρκό (28/10, 15:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης έγινε γνωστή η αποστολή των Ερυθρόλευκων με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να προχωρά σε αρκετές αλλαγές και να αφήνει εκτός για λόγους ξεκούρασης αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Γκονσάλες, Πιρόλα, Ορτέγκα και Φρόιλερ, για λόγους αποφόρτισης. Στις επιλογές του βρίσκονται οι Φορτούνης, Μπέιλι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ, αλλά και οι νεαροί Μπακούλας, Φίλης, Τουφάκης, Αβραμούλης και Γεωργακόπουλος.

https://www.instagram.com/p/DfCKwoglO_E/

Σημειώνεται πως ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του ΣΚΑΪ/ΣΠΟΡ ΦΜ TV.

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