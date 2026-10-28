ΑΕΚ: Στην προεπιλογή της Ρουμανίας ο Ραζβάν Μαρίν για τα ματς του Nations League

Στα πλάνα της εθνικής Ρουμανίας για τις τελευταίες αναμετρήσεις της στη φάση των ομίλων του UEFA Nations League βρίσκεται ο Ραζβάν Μαρίν. Ο μέσος της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στην προεπιλογή του Γκεόργκε Χάτζι ενόψει των αγώνων του Νοεμβρίου με την Πολωνία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανακοίνωσε λίστα με 27 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε συλλόγους του εξωτερικού, με τον διεθνή άσο της Ένωσης να βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές του και να παραμένει σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας.

Ο 30χρονος μέσος έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 77 συμμετοχές και 12 γκολ με το εθνόσημο, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Η Ρουμανία θα αντιμετωπίσει αρχικά την Πολωνία το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ενώ στις 17 Νοεμβρίου θα ταξιδέψει στη Ζένιτσα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Πρόκειται για τα δύο τελευταία παιχνίδια της στη League B του Nations League, με τον Μαρίν να βρίσκεται στη διάθεση του Γκεόργκε Χάτζι ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων.