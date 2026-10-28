Η μάχη της δεύτερης… οκτάδας

Ο Παναθηναϊκός, χθες το βράδυ στο Telekom Center Athens, πήρε μία ακόμα νίκη. Μία αγχωτική νίκη, αλλά μία πολύ σημαντική νίκη. Και αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι το ότι οι “πράσινοι” πέτυχαν τον στόχο τους κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο και κατάφεραν να φτάσουν το ρεκόρ τους στο 7-1, μετά από τις 8 πρώτες αγωνιστικές και να βρίσκονται στην κορυφή.

Άλλωστε αυτό που κοιτάμε πάντα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Όχι πως δεν έχει σημασία η εικόνα της ομάδας. Είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι ο Παναθηναϊκός δε διανύει καλό αγωνιστικό… φεγγάρι αλλά δείχνει ότι ακόμα και στα μέτρια βράδια του έχει τον τρόπο να επικρατεί.

Χθες ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Και αυτό εν μέρει είναι φυσιολογικό. Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά και τις τελευταίες και πολύ κρίσιμες αγωνιστικές επιστροφές (με αποκορύφωμα αυτή του Κέντρικ Ναν) προσπαθούν να βρουν τη χημεία τους. Την αγωνιστική τους σύνδεση. Τους ρόλους τους. Κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν και δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε μια ομάδα με νέο προπονητή, που προσπαθεί να δώσει μια άλλη αγωνιστική ταυτότητα και μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός κάνει τη δουλειά. Και κάνει τη δουλειά γιατί έχει στο ρόστερ του τεράστιες προσωπικότητες. Το ένα βράδυ είναι ο Λεσόρ, το άλλο βράδυ είναι ο Χέιζ-Ντέιβις, χθες το βράδυ ήταν ο Κέντρικ Ναν. Ο παίκτης του “τριφυλλιού” πήρε την ομάδα στις… επιθετικές του πλάτες και με 20 πόντους, 6 ασίστ και το καλάθι που έκρινε το ματς ήταν ο εκείνος που έκανε τη διαφορά.

Πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 7-1, αλλά η αλήθεια είναι πως τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αύριο αναχωρεί για Τουρκία και από την Παρασκευή και το παιχνίδι με τη Μπεσίκτας, μέχρι το ματς της 11ης Δεκεμβρίου με τον Ολυμπιακό στο Μαρούσι, έχει μπροστά τους 8 ματς εκ των οποίων τα 6 είναι εκτός έδρας. Και τα δύο εντός είναι με Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακό.

Τι πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

30 Οκτωβρίου: Εφές - Παναθηναϊκός

4 Νοεμβρίου: Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

13 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

17 Νοεμβρίου: Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

19 Νοεμβρίου: Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός

24 Νοεμβρίου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός

4 Δεκεμβρίου: Μπεσίκτας - Παναθηναϊκός

11 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Όπως γίνεται αντιληπτό ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του έναν… Γολγοθά, αλλά έχει μπροστά του και μια τεράστια ευκαιρία. Να δώσει απαντήσεις και να μέσα από αυτό το πολύ δύσκολο και απαιτητικό σερί αγώνων να εδραιωθεί στην κορυφή και να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Γι αυτό ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος

Αμέσως μετά το τέλος του χθεσινού παιχνιδιού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ρωτήθηκε, πολύ σωστά, για την πιθανότητα μεταγραφής στη θέση του σέντερ. Και ο τεχνικός του “τριφυλλιού” έδωσε μια απάντηση βάζοντας τέλος στα σενάρια, τη φημολογία και την παραφιλολογία, ενώ ταυτόχρονα “έφτιαξε” για τα καλά όλη την ομάδα του. “Εμπιστεύομαι απόλυτα την ομάδα μου και τους παίκτες που έχω”. Απλός, λιτός, ξεκάθαρος. Απλά… Ομπράντοβιτς.

ΥΓ1: Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, σε όλο το ξεκίνημα της περιόδου έπαιζε χωρίς τον Σλούκα, χωρίς τον Ναν, χωρίς τον Ντέιβις, χωρίς τον Φαλ και ακόμα περισσότερους παίκτες το μόνο που δε διαβάζαμε ήταν το… ας πρόσεχε. Και ότι οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα και άλλα γραφικά. Τώρα που ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς Φουρνιέ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ, μόνο μουσική υπόκρουση από βιολί δε βάζουν μερικοί σε όσα λένε και όσα γράφουν. Αυτά για να αρχίσει να καταλαβαίνει επιτέλους ο κόσμος τα περί… αντικειμενικότητας.

ΥΓ2: Πόσο… άμυαλος πρέπει να είναι κάποιος, ή πόσο… στημένος (που είναι και της μόδας αυτό τον καιρό) για να προσπαθεί με τέτοιο τρόπο να βγάλει βήματα τη φάση του Ναν που ουσιαστικά έκρινε τη χθεσινή αναμέτρηση. Είτε άμυαλος είσαι και δε ξέρεις τα βασικά (αριστερό, δεξί, λέι απ), είτε στημένος και προσπαθείς να υπηρετήσεις την προπαγάνδα που σου λένε, είσαι επικίνδυνος για το άθλημα.

ΥΓ3: Τελικά όλη αυτή η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό για την κάθαρση της βρώμας στο ελληνικό μπάσκετ δεν ήταν μια… τρύπα στο νερό ε; Κάποιοι “μάχιμοι” και αντικειμενικοί, πάνω απ’ όλα, προσπάθησαν με κάθε τρόπο να χλευάσουν το αποτέλεσμα, αλλά βιάστηκαν. Μάλλον εκείνοι έκαναν πολλές τρύπες στο νερό.

ΥΓ4: Τέλος και το παραμύθι περί ύπαρξης περί της συλλογής από φανέλες της Βασιλικής Τσαρούχα. Η Ελληνική Αστυνομία διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρχαν φανέλες και από άλλες ομάδες όπως ισχυρίστηκε ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, η οποία βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό και ελεγχόμενη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Και εντάξει ο δικηγόρος έχει το ελεύθερο να πει και να κάνει ότι θέλει, οι υπόλοιποι όμως;

ΥΓ5: Μέσα σε όλα μάθαμε ότι ένας διαιτητής αν στήσει ένα παιχνίδι, μετά από καριέρα 20-30 χρόνων για παράδειγμα, πάει να πει ότι ήταν στημένος και τα 30 χρόνια της καριέρας του. Ωραία ισοπεδωτική λογική… τσουβαλιάσματος. Αλλά αν είσαι με την πλάτη στον τοίχο, ή με τη… γίδα στην πλάτη, λογικό είναι να προσπαθείς να πιάνεσαι από τα μαλλιά σου.

ΥΓ6: Κάθε μέρα που περνάει και η λαλίστατη ΚΑΕ Ολυμπιακούς συνεχίζει να είναι εξαφανισμένη, αναφορικά με το σκάνδαλο που έχει ξεφτιλίσει διεθνώς το ελληνικό μπάσκετ (γιατί δηλώνει συνεχώς παρούσα σε ότι αφορά τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου) οι απορίες γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Και γίνονται ακόμα περισσότερες από τη στιγμή που οι… αυλικοί προσπαθούν να κάνουν το άσπρο… μαύρο. Και το μαύρο… κόκκινο.

ΥΓ7: Και φυσικά κάτι που έχει περάσει στο… ντούκου. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Και άργησε θα πω εγώ. Έχει ξεκινήσει από συγκεκριμένα μέσα, ξεκάθαρης χρωματικής απόχρωσης, η προσπάθειας αποδόμησης των μαρτύρων του μπασκετικού σκανδάλου που έχει στείλει προφυλακιστέο κόσμο και.. κοσμάκη. Αλλά ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η αποδόμηση είναι αστεία. Γέλιο προκαλεί.

ΥΓ8: Ρε Χουάντσο, τι παικτάρα είσαι...