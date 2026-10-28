Εσπανιόλ: Φαβορί ο Μεντιλίμπαρ για τον πάγκο της

Η Εσπανιόλ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονήτη μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο με 4-3 από ομάδα της 4ης κατηγορίας 

Εσπανιόλ: Φαβορί ο Μεντιλίμπαρ για τον πάγκο της
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O Ισπανός, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο συμπατριώτης του Χουλέν Λοπετέγκι, είναι οι δύο κύριοι υποψήφιοι για να διαδεχθούν στον πάγκο της Εσπανιόλ τον Μανόλο Γκονσάλες, ο οποιος αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Βαρκελώνης, μετά την ταπεινωτική ήττα με 4-3 από τη Σεστάο στην παράταση, στο Κύπελλο Ισπανίας.

Η Εσπανιόλ αναζητά νέο προπονητή και σύμφωνα με το radio de COPE, είναι τα δύο από τα κορυφαία ονόματα στη λίστα της. Πηγές κοντά στον Χουλέν Λοπετέγκι αρνούνται την ύπαρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών, αλλά χωρίς αμφιβολία μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, αποτελούν επιλογές της ομάδας Μόντσι.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με τον Χουλέν Λοπετέγκι στην εθνική ομάδα του Κατάρ με συμβόλαιο μέχρι τον Μάρτιο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ φαίνεται να έχει καλύτερες πιθανότητες, καθώς είναι ελεύθερος μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

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