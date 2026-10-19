· Βιγιαρεάλ

Υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ ο Μεντιλίμπαρ

Ο Βάσκος προπονητής φέρεται να είναι στο... στόχαστρο του «κίτρινου υποβρυχίου».

Υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ ο Μεντιλίμπαρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος έχει εργαστεί στις εθνικές ομάδες του Βελγίου και της Πορτογαλίας, φέρονται να βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία της Βιγιαρεάλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας *La Razón*.

Το «Κίτρινο Υποβρύχιο» δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει σταθερό ρυθμό στις εγχώριες διοργανώσεις. Η ισοπαλία απέναντι στην Έλτσε και η δωδέκατη θέση στη βαθμολογία έχουν εντείνει τον προβληματισμό, με το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή να βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ινίγο Πέρεθ, από την πλευρά του, έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες που συνόδευαν την πρόσληψή του το περασμένο καλοκαίρι. Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, πάντως, η Βιγιαρεάλ τού έχει προσφέρει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και προς το παρόν εξακολουθεί να τον στηρίζει, με τη νίκη με 3-1 επί της Νάπολι στο Champions League να λειτουργεί υπέρ του.

Πριν από την αναμέτρηση με τους Ιταλούς, είχε ακουστεί και το όνομα του Ερνέστο Βαλβέρδε ως πιθανού διαδόχου του Πέρεθ. Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, ωστόσο, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η παρουσία του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο θα αποτελούσε τον τελευταίο προπονητικό σταθμό του στην Ισπανία.

Όσον αφορά τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας καθίσει στους

COMMENTS
LATEST NEWS
22:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Εμφατική νίκη της Μόντσα με 4-0 επί της Κάλιαρι

22:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιόβιτς: «Κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα, θέλω να βοηθήσω την ομάδα»

21:43 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θέση ΚΑΕ Παναθηναϊκός: “Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις”

21:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ ο Μεντιλίμπαρ

21:23 GREEK BASKET LEAGUE

Πλήγμα στην ΑΕΚ με Ερτέλ

20:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία 30 ημερών και πρόστιμο 255 ευρώ από την πορτογαλική ομοσπονδία

20:33 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τον ΟΦΗ - Συνεχίζει με θεραπεία ο Πέλκας

20:30 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός

20:17 SUPER LEAGUE

ΠΣΑΠΠ σε Ουναΐ: «Οι πιο δύσκολες μάχες δεν δίνονται πάντα μέσα στο γήπεδο»

20:09 ΣΠΟΡ

Αποκλεισμός στις λεπτομέρειες στο Almaty Open για τον Στέφανο Σακελλαρίδη

19:51 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας - Θα παίξουμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά»

19:48 CHAMPIONS LEAGUE

Μαρίν: «Θα δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε μία από τις κορυφαίες ομάδες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας