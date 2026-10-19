Υποψήφιος για τον πάγκο της Βιγιαρεάλ ο Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος έχει εργαστεί στις εθνικές ομάδες του Βελγίου και της Πορτογαλίας, φέρονται να βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για την τεχνική ηγεσία της Βιγιαρεάλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας *La Razón*.

Το «Κίτρινο Υποβρύχιο» δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει σταθερό ρυθμό στις εγχώριες διοργανώσεις. Η ισοπαλία απέναντι στην Έλτσε και η δωδέκατη θέση στη βαθμολογία έχουν εντείνει τον προβληματισμό, με το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή να βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ινίγο Πέρεθ, από την πλευρά του, έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες που συνόδευαν την πρόσληψή του το περασμένο καλοκαίρι. Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, πάντως, η Βιγιαρεάλ τού έχει προσφέρει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και προς το παρόν εξακολουθεί να τον στηρίζει, με τη νίκη με 3-1 επί της Νάπολι στο Champions League να λειτουργεί υπέρ του.

Πριν από την αναμέτρηση με τους Ιταλούς, είχε ακουστεί και το όνομα του Ερνέστο Βαλβέρδε ως πιθανού διαδόχου του Πέρεθ. Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, ωστόσο, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η παρουσία του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο θα αποτελούσε τον τελευταίο προπονητικό σταθμό του στην Ισπανία.

Όσον αφορά τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας καθίσει στους