Θέση ΚΑΕ Παναθηναϊκός: “Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις”

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, σχολιάζοντας πως για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι της ομάδας του Πειραιά αντί να ζητήσουν συγγνώμη εκτίθενται με τον χειρότερο τρόπο. 

Θέση ΚΑΕ Παναθηναϊκός: “Αντί να ντρέπονται, εκδίδουν ανακριβείς και αστείες ανακοινώσεις”
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Όπως ήταν φυσιολογικό ο Παναθηναϊκός απάντησε στην πανηγυρική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μιλώντας με στοιχεία και κάνοντας λόγο για “ερυθρόλευκες” ανακρίβειες και ψέματα, τονίζοντας μάλιστα πως “τόσοι είναι”, αναφερόμενοι σε εκείνους που συνέταξαν και υπέγραψαν την εν λόγω ανακοίνωση.

Αναλυτικά η θέση της “πράσινης” ΚΑΕ:

"Η Δέσποινα Γιαννακοπουλου μήνυσε τους εκπροσώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα αισχρά συνθήματα εις βάρος της το περασμένο καλοκαίρι. Δικαιώθηκε μάλιστα απολύτως σχετικά με όλα όσα εμετικά υπέστη. Ο αρμόδιος εισαγγελέας δέχτηκε ως απολύτως αληθή γεγονότα τόσο την εκφορά των κατάπτυστων συνθημάτων εναντίον της όσο και το ότι επισήμως η ΚΑΕ Ολυμπιακός την επόμενη ημέρα αυτών, τα ανήρτησε εκ νέου στις επίσημες σελίδες της! Αυτό που επεσήμανε ο εισαγγελέας ήταν ότι δεν εντόπισε δόλο για δυσφήμηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ως προς την ανάρτηση του βίντεο για αυτό και προχώρησε στο άνοιγμα δικογραφίας για τους φυσικούς αυτουργούς των συνθημάτων αυτών. Αντί να ντρέπεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις πράξεις της αυτές που λεπτομερώς περιγράφει ο εισαγγελέας, -κατά την προσφιλή της τακτική- αντί να ζητήσει μια συγγνώμη τόσους μήνες μετά, βγάζει ανακριβείς, αστείες ανακοινώσεις που προσβάλλουν τη νοημοσύνη όποιου έχει στοιχειώδη αντίληψη. Δεν περιμέναμε και κάτι καλυτερο. Τόσοι είναι..."

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