Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της Ένωσης που θα βρεθούν στο «Έτιχαντ»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι για τη League Phase του Champions League και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες για τον κόσμο της Ένωσης που θα βρεθεί στο «Έτιχαντ».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που έχουν προαγοράσει διαδικτυακά εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική) στο City of Manchester Stadium, ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή τους στα e-mail που δηλώθηκαν κατά την προαγορά.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει παραλάβει το εισιτήριό του, να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με το τμήμα εισιτηρίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets@aekfc.gr. Παράλληλα, τονίζουμε ότι θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο εισιτήριό σας.

Σημείο συνάντησης

Οι θύρες του Σταδίου θα ανοίξουν στις 18.00 τοπική ώρα, ωστόσο για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα λειτουργεί από τις 15.00 προτεινόμενο σημείο συνάντησης. Αυτό είναι το Shambles Square.

Όσοι επιλέξουν να συγκεντρωθούν εκεί θα αρχίσουν την πορεία τους προς το γήπεδο από τις 17.30, μεμονωμένα ή σε μικρές παρέες, χρησιμοποιώντας το τραμ.

Η προτεινόμενη διαδρομή είναι η εξής:

* Επιβίβαση από Shudehill.* Κατεύθυνση προς Etihad Campus, με το τραμ προς Ashton-under-Lyne.* Από τη στάση Etihad Campus, ακολουθήστε τις οδηγίες προς το γήπεδο και τις εισόδους των φιλοξενούμενων.

Δείτε τον χάρτη της διαδρομής ΕΔΩ.

Παρακαλούνται όλοι να ελέγξουν εκ νέο την ημέρα του αγώνα τις αναχωρήσεις και πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ.

• Η παρουσία στο σημείο συνάντησης για τη μετάβαση στο γήπεδο δεν είναι υποχρεωτική.

Είσοδος φιλοξενούμενων φιλάθλων

Με την άφιξή τους στο Στάδιο οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να κατευθυνθούν στο South Stand και να χρησιμοποιήσουν την είσοδο L1, L2 ή L3, ανάλογα με όσα αναγράφονται στο εισιτήριό τους.

Δείτε τις εισόδους φιλοξενούμενων φιλάθλων ΕΔΩ.

Επίσημος οδηγός φιλοξενούμενων

Σημαντικές πληροφορίες για την πρόσβαση στο Στάδιο, τις θέσεις πάρκινγκ, τα μέτρα ασφαλείας της εγκατάστασης, τα σημεία ελέγχου και τα απαγορευμένα αντικείμενα, μπορείτε να δείτε στον επίσημο οδηγό φιλοξενούμενων, τον οποίο θα βρείτε ΕΔΩ.

Όπως σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι, τονίζουμε και πάλι την ανάγκη να προστατέψουμε την ομάδα μας αποφεύγοντας αχρείαστες ενέργειες, που θέτουν σε κίνδυνο ποινικών κυρώσεων και τους ίδιους τους παραβάτες.

Η ΑΕΚ μας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια».