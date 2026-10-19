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Serie A: Εμφατική νίκη της Μόντσα με 4-0 επί της Κάλιαρι

Η Μόντσα πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη Serie A, επικρατώντας με 4-0 της Κάλιαρι για την 7η αγωνιστική.

Serie A: Εμφατική νίκη της Μόντσα με 4-0 επί της Κάλιαρι
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Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Μόντσα, η οποία συνέτριψε με 4-0 την Κάλιαρι στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Serie A, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη φετινή της νίκη στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ιβάν Τζούριτς έβαλε τις βάσεις για τη νίκη λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κουάντιο άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Βαρέλα διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, δίνοντάς τους σημαντικό προβάδισμα. Στο 66ο λεπτό, ο Ρόμπινσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη της Μόντσα.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 79ο λεπτό, όταν ο Βαρέλα βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της ομάδας του.

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