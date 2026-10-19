ΠΣΑΠΠ σε Ουναΐ: «Οι πιο δύσκολες μάχες δεν δίνονται πάντα μέσα στο γήπεδο»

Μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ, καθώς ο Μαροκινός χαφ υπέστη θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο 26χρονος μέσος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR και η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται πλέον για το νέο έτος, αφήνοντας τους «πράσινους» χωρίς μία σημαντική επιλογή στη μεσαία γραμμή.

Στο πλευρό του Ουναΐ στάθηκε και ο ΠΣΑΠΠ, ο οποίος έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον ποδοσφαιριστή μέσω story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Το μήνυμα του ΠΣΑΠΠ

«Οι πιο δύσκολες μάχες δεν δίνονται πάντα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε στο πλευρό σου, Αζεντίν Ουναΐ».