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Μαρίν: «Θα δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε μία από τις κορυφαίες ομάδες»

Ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε για τη μεγάλη πρόκληση που περιμένει την ΑΕΚ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», τονίζοντας πως η Ένωση θα δώσει τα πάντα για να ανταγωνιστεί μία από τις κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μαρίν: «Θα δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε μία από τις κορυφαίες ομάδες»
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Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ραζβάν Μαρίν να αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο του αντιπάλου ενόψει του αγώνα στο «Έτιχαντ».

Ο Ρουμάνος μέσος, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, υπογράμμισε πως η αναμέτρηση με την αγγλική ομάδα αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Ένωση, αλλά και μια ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές της απέναντι σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

Οι δηλώσεις του Μαρίν:

«Νομίζω, όπως είπε και ο προπονητής μας, ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι τιμή μας και φυσικά θα δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα».

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