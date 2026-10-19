· Μάντσεστερ Σίτι

«Αναπόφευκτος ο υποβιβασμός για τη Μάντσεστερ Σίτι - Έπεται και συνέχεια»

Νέα στοιχεία βλέπουν τη δημοσιότητα για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τους «πολίτες».

«Αναπόφευκτος ο υποβιβασμός για τη Μάντσεστερ Σίτι - Έπεται και συνέχεια»
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Αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά σοβαρό ενδεχόμενο βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αναμένει την οριστική απόφαση για τις κυρώσεις που ενδέχεται να της επιβληθούν λόγω των παραβιάσεων οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι «πολίτες» κατηγορούνται για 114 παραβάσεις που αφορούν την περίοδο από το 2009 έως το 2018, με τα σενάρια για την τιμωρία τους να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» τη Δευτέρα (19/10), πηγές με γνώση της υπόθεσης εκτιμούν ότι η ποινή μπορεί να περιλαμβάνει μια τεράστια αφαίρεση βαθμών, η οποία θα οδηγούσε τη Σίτι στον υποβιβασμό στην Championship. Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται και η επιβολή ενός ιδιαίτερα υψηλού χρηματικού προστίμου.

Το σενάριο, μάλιστα, δεν σταματά εκεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι πιθανό να επιβληθεί αφαίρεση βαθμών και στη δεύτερη κατηγορία, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες άμεσης επιστροφής της ομάδας στην Premier League. Η EFL, που έχει την ευθύνη της Championship, δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει μια τέτοια απόφαση, ωστόσο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να συναινέσει.

Την ίδια ώρα, η Premier League φέρεται να επιδιώκει την ανακοίνωση της ποινής πριν από την έκδοση της απόφασης για την έφεση, η οποία αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και τα παραπάνω σενάρια δεν συνιστούν οριστική απόφαση για την τύχη της Μάντσεστερ Σίτι.

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