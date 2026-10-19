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Παναθηναϊκός: Το Πανθεσσαλικό γίνεται «πράσινο» - Τα εισιτήρια με τον Βόλο

Στον... αέρα τα εισιτήρια για το ματς με τους Βολιώτες.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Το Πανθεσσαλικό γίνεται «πράσινο» - Τα εισιτήρια με τον Βόλο
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Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 18:00.

Οι «πράσινοι» έχουν εξασφαλίσει σε πρώτη φάση 9.000 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους, τα οποία αφορούν τις θύρες 39-42 και 43-56 του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Η ζήτηση αναμένεται να καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις, καθώς σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων εισιτηρίων θα γίνει προσπάθεια για την εξασφάλιση επιπλέον θέσεων. Στόχος είναι η μαζική παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό, σε μια εικόνα που θα θυμίζει εκείνη του Οκτωβρίου του 2022.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 18:00, ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια για τις Θύρες 39 έως 42, καθώς και για τις Θύρες 43 έως 56.

Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

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