Super League 2: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της έβδομης αγωνιστικής

Η 7η αγωνιστική της Super League 2 χαρακτηρίστηκε από αρκετές ισοπαλίες, οι οποίες διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη την κατάσταση στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής διεξήχθη τη Δευτέρα (19/10), με τη Νίκη Βόλου και τον Πανιώνιο να αναδεικνύονται ισόπαλοι με σκορ 1-1. Το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε πλήρως καμία από τις δύο ομάδες, καθώς η Νίκη Βόλου παρέμεινε στο -8 από τη δεύτερη θέση, ενώ ο Πανιώνιος βρίσκεται δύο βαθμούς μακριά από αυτήν.

Νωρίτερα, ισόπαλα είχαν ολοκληρωθεί και τα παιχνίδια των Μαρκό, Athens Kallithea και ΑΕΛ, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Superbet League 2

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR B - Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea 0-0

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β 2-2

Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1

ΠΑΟΚ Β - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Η βαθμολογία