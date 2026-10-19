ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την Νέα Τούμπα - Όσα ειπώθηκαν

Σε τεχνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με βασικό θέμα την πρόοδο των διαδικασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου του «δικεφάλου» στην Τούμπα.

Στη συζήτηση έδωσαν το «παρών» ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, καθώς και μηχανικοί και μελετητές που εκπροσωπούν τους «ασπρόμαυρους» κι έχουν αναλάβει την επεξεργασία του πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.

Η ατζέντα περιλάμβανε την αξιολόγηση των τεχνικών εκκρεμοτήτων, αλλά και τον συντονισμό των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου γηπέδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στην κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία εκπονεί ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τους συμβούλους του.

Επιπλέον, εξετάστηκε η πορεία των προμελετών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα παραληφθούν οι σχετικές μελέτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο project manager του ΠΑΟΚ, Μουτσάκης, τοποθετήθηκε για τα ζητήματα που συζητήθηκαν, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν σταδιακά.

Αναλυτικά όσα είπε

«Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμο σε τεχνικό επίπεδο, όπου συζητήθηκαν τεχνικά θέματα. Συζητήθηκαν οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία ετοιμάζουμε μαζί με τους συμβούλους μας.

Συζητήθηκε επίσης η παραλαβή των μελετών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας. Προχωράμε. Κάθε φορά κάνουμε ένα νέο βήμα».