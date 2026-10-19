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Γκουέι: «Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, έχει παίκτες με εμπειρία στην επίθεση»

Ο Μαρκ Γκουέι αναφέρθηκε στην ποιότητα και την εμπειρία της ΑΕΚ, ξεχωρίζοντας τους Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο, ενώ μίλησε για την εξαιρετική πορεία της ομάδας του στην Premier League.

Γκουέι: «Ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, έχει παίκτες με εμπειρία στην επίθεση»
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Ο Μαρκ Γκουέι αναγνώρισε την ποιότητα της ΑΕΚ, επισημαίνοντας πως διαθέτει έμπειρους ποδοσφαιριστές στην επιθετική της γραμμή, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Όσα είπε ο Γκουέι:

«Ξέρουμε ότι είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ, κέρδισε το πρώτο της παιχνίδι στην League Phase. Έχουν καλούς παίκτες μπροστά, όπως ο Γιόβιτς και ο Ζοάο Μάριο. Έχουν παίκτες με πολλή εμπειρία στην επίθεσή τους, που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Θα έρθουν για να μας κάνουν δύσκολο το παιχνίδι και πιθανώς να χτυπήσουν σε κάποια αντεπίθεση. Ελπίζω να τα πάμε καλά και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Έχουμε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, είμαι ευγνώμων που έχουμε καλά αποτελέσματα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Ο κόουτς έχει την ομάδα ενωμένη, ο κόσμος είναι δίπλα μας και πάμε καλά.

Δεν έχω συνεργαστεί με τέτοιον παίκτη στην επίθεση, μόνο με τον Κέιν. Είναι φανταστικός παίκτης και ηγέτης.

Είναι εύκολο να ακούσεις τον θόρυβο και να επηρεαστείς, αλλά χαίρομαι που η ομάδα είναι ενωμένη και αφοσιωμένη στο ποδόσφαιρο».

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