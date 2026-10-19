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Παναθηναϊκός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ουναΐ - Αυτός πήρε τη θέση του Μαροκινού

Ο τραυματισμός του έμπειρου χαφ έφερε αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ουναΐ - Αυτός πήρε τη θέση του Μαροκινού
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Σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα προχωρά ο Παναθηναϊκός, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι το νέο έτος.

Όπως έγινε γνωστό, οι «πράσινοι» θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αντικατάστασης ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς η προβλεπόμενη διάρκεια απουσίας του Μαροκινού ξεπερνά το όριο των 60 ημερών.

Έτσι, τη θέση του Ουναΐ θα πάρει ο Πέδρο Τσιριβέγια, σε μια διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη που είχε ακολουθηθεί την περασμένη σεζόν με τον Σίριλ Ντέσερς.

Παράλληλα, ο λόγος που στη λίστα δεν συμπεριλήφθηκε και μετά τις αλλαγές Ανάς Σαλάχ-Εντίν είναι ότι η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

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