Παναθηναϊκός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ουναΐ - Αυτός πήρε τη θέση του Μαροκινού

Σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα προχωρά ο Παναθηναϊκός, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι το νέο έτος.

Όπως έγινε γνωστό, οι «πράσινοι» θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αντικατάστασης ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς η προβλεπόμενη διάρκεια απουσίας του Μαροκινού ξεπερνά το όριο των 60 ημερών.

Έτσι, τη θέση του Ουναΐ θα πάρει ο Πέδρο Τσιριβέγια, σε μια διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη που είχε ακολουθηθεί την περασμένη σεζόν με τον Σίριλ Ντέσερς.

Παράλληλα, ο λόγος που στη λίστα δεν συμπεριλήφθηκε και μετά τις αλλαγές Ανάς Σαλάχ-Εντίν είναι ότι η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.