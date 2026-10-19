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Παναθηναϊκός: Σοβαρό πλήγμα με Ουναΐ - Ανακούφιση με Γιάγκουσιτς

Μεγάλο πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Σοβαρό πλήγμα με Ουναΐ - Ανακούφιση με Γιάγκουσιτς
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Δυσάρεστα ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Η μαγνητική τομογραφία έδειξε βαριάς μορφής θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται πλέον μετά την αλλαγή του χρόνου.

Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προσδοκίες πως θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για την αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής απέναντι στον Βόλο.

Παράλληλα, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί. Ως εκ τούτου, δεν θα ακολουθήσει την αποστολή για το ταξίδι στο Αλμάτι, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ.

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