Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 1-1: Ισοπαλία με κερδισμένους του «κυανέρυθρους»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Νίκης Βόλου με τον Πανιώνιο στο «Παντελής Μαγουλάς», με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 για την 7η αγωνιστική της Super League 2. Οι γηπεδούχοι πήραν νωρίς το προβάδισμα με τον Τζανετόπουλο, όμως οι «κυανέρυθροι» ισοφάρισαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιώργου Μάναλη, σε ένα ματς με ένταση και αμφισβητούμενες φάσεις.

Η Νίκη Βόλου μπήκε δυνατά και μόλις στο 7ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έπειτα από γύρισμα του Έππα, ο Τζανετόπουλος εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κράνιξ, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα και στο 40’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Βενάρδος έβγαλε επικίνδυνη σέντρα προς τον Μόρσεϊ, ωστόσο η προβολή του τελευταίου δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη για να απειλήσει ουσιαστικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι έχασαν σημαντική ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Στο 53’, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μάντζης πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει στόχο.

Η απάντηση του Πανιωνίου ήρθε από την άσπρη βούλα. Ο Μούργος κέρδισε πέναλτι από τον Μάντζη και ο Γιώργος Μάναλης ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μάλιστα να πανηγυρίσουν και δεύτερο γκολ με τον Ταβάρες, όμως ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα για οφσάιντ. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των «κυανέρυθρων», με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Ρινγκ, Τζανετόπουλος (30' λ.τρ. Μακρυγιάννης), Βαφέας, Πασαλίδης, Τζίμας, Έππας (43' λ.τρ. Χάμοντ), Πλέγας (78' Ομεονγκά), Λίγδας, Πολέτο (46' Παμλίδης), Μάντζης (78' Λουκίνας).

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Ντίαζ, Μπαΐνοβιτς (46' Λιάσος), Χατζηστραβός (66' Σομπρίνο), Αλεξανδράκης (19' λ.τρ. Ταβάρες), Μόρσεϊ (46' Μούργος), Μάναλης (89' Φόκαμ).