Ηρακλής: Τέλος ο «συναγερμός» με Ματσάρι - Παραμένει στην ομάδα

Κανονικά στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή αναμένεται να παραμείνει ο Βάλτερ Ματσάρι, καθώς οι σκέψεις αποχώρησης που είχε μετά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχουν πλέον υποχωρήσει.

Μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα, ο βοηθός του Ιταλού προπονητή, Εουτζένιο Σένα, είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ότι ο Ματσάρι σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα και να επιστρέψει στην Ιταλία, έπειτα από όσα είχαν συμβεί.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν μετά την επικοινωνία του Ιταλού τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, ο Ματσάρι δεν εμμένει πλέον στην αρχική του στάση και αναμένεται να συνεχίσει κανονικά το έργο του στον πάγκο της ομάδας.

Μάλιστα, ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην προπόνηση της Τετάρτης, όταν οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή επιστρέψουν στις προπονητικές τους υποχρεώσεις.