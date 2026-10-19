Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Η πρώτη αντίδραση Μαρέσκα για Χάαλαντ - Τι ισχύει με τον Νορβηγό φορ

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Έρλινγκ Χάαλαντ στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση του Νορβηγού επιθετικού και στις διαθέσιμες επιλογές για την επίθεση.

Ο προπονητής της Σίτι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τον Χάαλαντ, τόνισε ότι η συμμετοχή του θα ξεκαθαρίσει μετά την προπόνηση, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε μετά το παιχνίδι της Κυριακής.

«Θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος. Έχουμε προπόνηση και θα δούμε. Υπάρχουν αμφιβολίες μετά το ματς της Κυριακής. Ήταν καλύτερα χθες, αλλά θα δούμε. Το να τον αντικαταστήσεις είναι πάντα δύσκολο. Έχουμε κάποιες επιλογές που εξετάζουμε. Εξαρτάται από το αγωνιστικό πλάνο μας, αλλά λέω ότι έχει πιθανότητες να είναι διαθέσιμος με την ΑΕΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απουσία του Σεμένιο και οι επιλογές στην επίθεση

Ο Μαρέσκα ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι ο Αντουάν Σεμένιο είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση, με την απουσία του να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου οκτώ εβδομάδες.

«Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά. Ο μοναδικός που δεν υπολογίζεται είναι ο Αντουάν, πιθανότατα θα μείνει εκτός για οκτώ εβδομάδες. Το περιμέναμε ακόμα χειρότερα», σημείωσε ο προπονητής της Σίτι.

Οι Άγγλοι δημοσιογράφοι επέμειναν στο ενδεχόμενο απουσίας του Χάαλαντ και στο ποιος θα μπορούσε να καλύψει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μαρέσκα, ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει τις εναλλακτικές που εξετάζει, υπογραμμίζοντας ότι το αρχικό πλάνο εξακολουθεί να περιλαμβάνει τον Νορβηγό φορ.

«Αυτή τη στιγμή το πλάνο μας είναι να παίξει ο Έρλινγκ. Αν δεν τα καταφέρει, θα δούμε πώς θα προσαρμόσουμε τα σχέδιά μας», δήλωσε.

Σε νέα ερώτηση, ο Ιταλός τεχνικός παραδέχθηκε ότι ο Φόντεν θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις λύσεις, προσθέτοντας με χαμόγελο: «Αυτή τη στιγμή, όμως, το νούμερο 9 είναι ο Έρλινγκ».