Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Προβληματισμός για τον Χάαλαντ στους «πολίτες» | Τα τελευταία δεδομένα

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι την Τρίτη (20/10, 22:00) στο «Έτιχαντ», με τους Άγγλους να έχουν μπροστά τους κι ένα σημαντικό αγωνιστικό ερωτηματικό. Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, η συμμετοχή του οποίου δεν θεωρείται δεδομένη.

Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «πολίτες», καθώς θα είναι το 150ό τους στην κύρια φάση του Champions League και του παλαιού Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Σύμφωνα με το «Athletic», ο Νορβηγός επιθετικός ενδέχεται να μείνει εκτός, προκειμένου να πάρει τις απαραίτητες ανάσες.

Η κατάστασή του μετά την αναμέτρηση με την Ίπσουιτς έχει προκαλέσει προβληματισμό. Ο Χάαλαντ έδειξε να είναι ιδιαίτερα καταπονημένος στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κουτσαίνοντας έντονα, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη φυσική του κατάσταση.

Ο Έντσο Μαρέσκα, πάντως, επιχείρησε να καθησυχάσει, αναφέροντας στις δηλώσεις του πως επικοινώνησε με τον ποδοσφαιριστή κι εκείνος δεν εξέφρασε κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. «Τον ρώτησα και μου είπε ότι είναι καλά, οπότε ελπίζω να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ιταλού τεχνικού, το ενδεχόμενο απουσίας του Χάαλαντ από το παιχνίδι με την ΑΕΚ παραμένει ανοιχτό. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Μαρέσκα να είχε ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο να προφυλάξει τον Νορβηγό και να του δώσει χρόνο ξεκούρασης στο ματς του Champions League, ανεξάρτητα απ' όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με την Ίπσουιτς.