Παναθηναϊκός: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

Ο Δημήτρης Κύζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, τη φανέλα του οποίου φόρεσε για τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στο «Τριφύλλι» το καλοκαίρι του 1976 και παρέμεινε στην ομάδα έως το 1980, καταγράφοντας περισσότερες από 90 συμμετοχές.

Στη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ την επόμενη χρονιά αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου άσου, απευθύνοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και ήρθε στο Τριφύλλι με μετεγγραφή το καλοκαίρι του 1976. Πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978. Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, φορώντας περισσότερες από 90 φορές τη φανέλα της ομάδας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».