Βόλος: Δυσαρέσκεια Μπέου για Παπαπέτρου - «Έχει εξασφαλισμένη καριέρα χειρουργού»

Τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου στο παιχνίδι του Βόλου με τον Λεβαδειακό εξέφρασε ο Δήμαρχος Βόλου, μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Βόλος σχολίασε τη διαιτησία του Έλληνα ρέφερι στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Λάμπρος Κατσώνης» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ (0-0), διατυπώνοντας αιχμές για τις αποφάσεις του.

Παράλληλα, ο Αχιλλέας Μπέος κάλεσε τον Τάσο Παπαπέτρου να δηλώσει κώλυμα στους αγώνες του Βόλου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει εμπάθεια προς τη θεσσαλική ομάδα.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:

«Βλέποντας τον προχθεσινό αγώνα Λεβαδειακός - Βόλος σε δεύτερο χρόνο και με ηρεμία, ένα έχω να πω: Το σίγουρο είναι ότι ο Παπαπέτρου, όταν τελειώσει την διαιτητική του καριέρα έχει εξασφαλισμένη καριέρα χειρουργού. Μιλάμε για τρομερή μαεστρία.

Δεν θέλω να αναφέρω τίποτα άλλο για τον Παπαπέτρου. Απλά τον παρακαλώ αν έχει στοιχειώδη ευθιξία να δηλώσει κώλυμα στους αγώνες του Βόλου για να μην ξανασχοληθώ μαζί του.

Στο παρελθόν έχει συμβεί το ίδιο και από άλλους συναδέλφους του. Και επειδή είναι προφανές ότι έχει εμπάθεια με την ομάδα Βόλου, ας μας κάνει τη χάρη και να μην την ξανασφυρίξει».