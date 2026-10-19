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Εφές: Χάνει Παναθηναϊκό ο Ντόζιερ

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Εφές με τη Ζάλγκιρις και εκτός των άλλων χάνει το ματς με τον Παναθηναϊκό στο τέλος του μήνα (30/10)

Εφές: Χάνει Παναθηναϊκό ο Ντόζιερ
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Σοβαρό αγωνιστικό πρόβλημα για τον Πάμπλο Λάσο, καθώς κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα με τη Ζάλγκιρις είδε τον Πι Τζέι Ντόζιερ να τραυματίζεται στη μέση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατρικού επιτελείο της τουρκικής ομάδας ο έμπειρος παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδας, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένο για τις 30 Οκτωβρίου.

Φέτος σε έξι παιχνίδια στη EuroLeague μετρά 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

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