Ολυμπιακός: Θρήνος για τον Εντζάι - Πέθανε ο πατέρας του

Πένθος στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ να ενημερώνει για τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πατέρα του Εμπάι Εντζάι.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πατέρα του καλαθοσφαιριστή της ομάδας μας, Εμπάι Εντζάι.

Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Εμπάι Εντζάι και στους οικείους του, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος τους.

Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».