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Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια της ΚΑΕ στον Εντζάι για τον θάνατο του πατέρα του

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της στον Εμπάι Εντζάι για τον θάνατο του πατέρα του.

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια της ΚΑΕ στον Εντζάι για τον θάνατο του πατέρα του
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Τη συμπαράστασή της στον Εμπάι Εντζάι, ο οποίος έχασε τον πατέρα του, εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον παίκτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Εμπάι Εντζάι μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Οι σκέψεις μας είναι μαζί του, την οικογένειά του και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

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